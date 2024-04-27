布林肯於一年內二度訪華，然會前沒有任何觀察家對中美關係的進展報以任何期望。對於拜登政府強調的「管理競爭」，最貼切形容是「在美國大選前維持中美關係穩定的假象」，這是中美雙方當前的願望。

然而，即便是保鮮期這麼短的願望，按當前形勢，恐怕也不易維持。

美方不希望在歐洲與中東兩個戰爭包袱下讓台海升溫，致使拖累選情的包袱變成不可承受之重。中方則不希望美國在大選中讓反華議題成為競選主軸，致使兩個參選人飆車抗中而損及中方實質利益。

然而，雖過度刺激中國會對選情適得其反，但拜登也毫無可能在中國議題上示弱，因此改為在南海與東海搞事，以防止共和黨在台灣問題上死咬不放。

當前，北京在「美日菲合作」議題上並未發動強力的反制措施，顯然是嚴肅看待，不想倉促還手，反而給予兩個總統參選人刺激選情的槓桿，因此有必要先找布林肯來華給個說法。

此外，中方也在意華盛頓以國家安全之名阻止美企投資中國，以及限制對美出口高科技產品這兩檔事，因為北京力圖在今年恢復經濟活力。

中美鬥爭若在今年過於激烈，不利於北京維穩經濟，也不利於拜登選舉，這就是雙方「管理競爭」的主要考量。而眾所周知，拜登是出了名的說話不算話，為了不在中國議題上示弱，頻打擦邊球違反去年「習拜會」所達成的「舊金山願景」，於是乎才有了布林肯的二度訪華之行。

換言之，布林肯這次訪華，從北京的視角看，就是要你負荊請罪來解釋的，而華盛頓雖然自知理虧，卻不能服軟，所以行前再度操弄「中俄合作」，「產能過剩」等議題企圖墊高自己的談判籌碼。

大國博弈，說複雜很複雜，說簡單也簡單，這次就是北京追討兩造達成交易後，美方還沒交付的「尾款」。此一「尾款」，基本就是華盛頓在美日菲與中導問題上的挑釁，當然也包含貿易與技術圍堵問題。

北京不會天真相信美國會努力達成「舊金山願景」，但此一願景現在成了中方討債的借據，這才是習近平去年願意會晤拜登的「伏筆」，中方日後算總帳都已有憑有據。

距離投票日只剩約半年，現在找布林肯訪華「對帳」正是時候，倘若華盛頓擺爛賴帳，接下來半年北京就不會在台海、東海、南海上客氣，勢必讓拜登陷入更為複雜的選情。

相對於上一次布林肯訪華，台灣問題是核心重點，這次王毅並未特別強調台灣問題，可見北京對華盛頓當前處理台灣問題的模式不滿意卻還勉強能接受。不過，「舊金山願景」所實現的暫時性穩定，其保鮮期只到美國大選當日，明年就是另一番情景，一切都要重新再來。

換言之，在最好的狀況下，台海穩定也可能只有今年，明年等著我們的就是風高浪急。

從第一季的貿易數字看，中國大陸的經濟正在復甦，房地產問題已擺脫金融崩潰危機，因美國升息而產生的匯率跌幅，遠不如東亞其他國家高，北京甚至有餘裕降息以刺激經濟，在在說明中國在本年度的GDP應可達標。

只要經濟企穩，北京就有底氣面對明年之後的挑戰，因此當下展現了一定程度的戰略容忍。不過，這不代表今年拜登有很大的「反華空間」，把布林肯叫來「訓話」，就是北京釋放反制的預告。

同樣地，北京也不會對「馬習二會」投以過高的期望，但在「台海穩定」的立場上，習近平務求站在道德高地，以作為日後「被迫掀桌」的資本。

根據個人觀察，北京愈是溫言軟語，代表形勢愈是嚴峻，這是為未來任何可能的意外所提前佈置的「道義防線」。

對布林肯而言，此行只需要弄清一件事，北京的忍耐是否已到極限。不過，布林肯可能會誤判形勢，因為新保守主義者傲慢地認為，訪華的目的就僅止於「訪華」二字，此行只是為開會而開會，走個形式，給中國一個面子就能在自己認知的「安全區域」裡為所欲為。

考慮到大陸民情因多種因素而不穩，而北京事實上的施政重點是穩民心，因此，如果拜登於中國議題上再不知節制，後果將難以逆料。（作者為專欄作家）

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