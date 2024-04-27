俄烏戰爭、伊朗與以色列隔空互打啟發了許多人，不只是無人機，幾乎所有軍事作戰都受到了檢驗。但是對於政府而言，這種啟發是深刻的、還是敷衍了事？

回頭看看台海戰場，無人機能夠發揮功能的地方太多；事實上，我們應該把視角擴大到整個無人載台的領域裡面，包括察打一體無人機、自殺無人機、指揮管制無人機、電戰無人機、無人艦艇、無人潛艇、無人登陸艇、戰鬥機器人...等等。

這些載台除了「無人」之外，還必須加上「智慧化」（AI）、「匿蹤化」、「指揮自動化」，這才構成完整的無人載台系統。

想像未來解放軍如何以無人載台打擊本島，這將是現在台灣無人機發展的方向：無人機吸引國軍火炮並開啟感測設備、各類導彈覆蓋全島、無人機掃蕩殘餘兵力和重裝設備、無人潛艇打擊海鯤級潛艦，最後則是無人戰士登陸。

面對這種攻勢，到現在為止，沒有看到任何單位或個人提出無人機戰術或想定，國軍的無人載台（機群）能夠發揮何種功能實在令人擔心。

為了無人機而無人機的團隊

2022年8月，蔡英文揭牌「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（亞創中心），中央社根據路透社瀏覽過的政府計畫文件，政府的目標是在2023年製造出3200多架軍用無人機，包括重量不到2公斤的迷你無人機，以及飛行半徑達到150公里的較大型偵察無人機。

在無人機需求數量方面：監偵型1552架、微型1485架、目獲型72架、陸用型監偵128架、艦載型監偵16架。

從無人機需求可以看出：第一，無人機數量遠遠不夠。看看俄烏雙方所擁有的無人機（特別是微型自殺無人機）數量都超過萬餘架，伊朗無人機數量更不只如此，而我僅裝備區區1552架明顯不夠，在解放軍第一波打擊之下能存活多少？要知道，既然以量取勝，微型無人機的地位和155mm炮彈是一樣的，打的就是「消耗戰」。

第二，陸海型監偵無人機無用論。當解放軍發起攻擊，必然搶佔制電磁權，在強大電磁干擾制壓與欺騙情境之中，監偵無人機還能起飛嗎？即使已經起飛，還能發揮監偵功能嗎？占數量最多的監偵無人機無法制勝，豈不表示無人機國家隊用錯力了？

第三，缺乏無人機相關配套設施。無人機使用必須納入國軍C4ISR系統之中。首先是「發現」敵機。發現解放軍中大型無人機可能沒問題，如何「發現」微型無人機則是個大問題。國軍雷達（包括野戰雷達）系統能夠發現並鎖定來襲微型敵無人機嗎？無法「發現」，又怎麼還擊呢？

第四，如何反制解放軍各類無人機是個大問題。從無人機國家隊發表的成果來看，完全就是為了無人機而無人機，完全沒有反制措施，包括硬殺傷、軟殺傷、定向與不定向能武器反制等等。

第五，預期微型無人機數量將非常龐大，其部署必然是分散式的，僅僅靠現有的C4ISR系統不夠，還必須有AI加持，才能最有效運用，並發揮最大戰力。然而「亞創中心」取了個AI的名詞，但卻無AI之實，難不成國軍AI系統建設要靠數發部？

兵力多多益善？

無人機（特別是微型無人機）的數量將會很多，但是「亞創中心」規劃的無人機數量僅有3千餘架，微型無人機僅有1485架，遠遠無法進行消耗戰。為什麼呢？不敢批量生產、還是不會使用？

昔日韓信用兵「多多益善」，因為他具備成熟的戰爭指導，能夠為各級部隊分派任務，所以不懼兵力增多。統帥再多兵力但卻胸無點墨，被敵軍分割殲滅的戰史也是常見。現代「無人作戰」瞬息萬變，需要指揮官更快的反應與兵力調配，更是考驗領導人的「將才」；與其說「將才」，倒不如說是AI的聰明度！

我們必須強調，「無人作戰」已是戰場常態，人究竟不是萬能，越來越無法獨自決策，必須要有聰明的輔助決策系統，才能克敵制勝。此時，人工智慧（AI）植入作戰體系之內，就是必須的了。

最適合AI作戰的，就是大批量的小型化、輕量化、無人化武器平台，包括李喜明提過在全台分散部署200多艘微型飛彈快艇、以及現正夯的微型無人機。想想看，數萬架微型無人機分批升空迎敵，那是多麼壯觀的場景。問題來了：怎麼操控這數萬架無人機？彼此之間如何通聯與避碰？如何協同執行任務？都需要AI的介入，否則，沒人敢指揮這些無人大軍。不是人人都是韓信！

因此，無人作戰首先必須為微型無人機「賦能」，使其具備一定思維能力，可自主協調對敵展開行動；在無人機領域，就是蜂群無人機（UAV Cluster）。「人」只要運籌帷幄之中，即可遠端操縱戰爭進程。

現代技術操縱蜂群無人機完全沒有問題，而且已經具備實戰功能。所有戰場資料都會傳輸給帷幄中的指揮官，只要指揮官真是個「將才」，就能做出正確的作戰決策；即使指揮官是個「蠢材」，AI也能提供聰明的作戰決策。

AI無人作戰體系之所以「萬能」，因為其具備自我適應戰場能力，也就是根據不斷變化的戰場態勢，自主調整指管體系、自主納編基本作戰單元、自主控制作戰行動、自主調節作戰資源，所有指管體系完全交由AI執行，指揮官從遠端作最終決策、並監控作戰行動。

道理就是這麼簡單。怕的是國軍根本就未建立成熟的C4ISR體系、沒有深厚的謀略、更沒有靈活的戰術指導，難怪不敢大規模建造微型無人機。按照國軍現有做法，大概就是平均把這些無人機分配給各基層部隊使用，把責任往下攤；連國防部長和參謀總長都搞不清楚無人載台作戰，怎能指望基層營長、旅長、艦長整得明白呢？

反制無人機

反制無人機的方式很多，主要分為軟殺傷與硬殺傷。打擊對手無人機及其基地是最直接有效的方式，其它還有：以導彈打擊無人機、駭客攻擊、以無人機打擊無人機、電子干擾與電子誘捕、鐳射與微波武器攔截、以網路技術破解敵指揮所與其無人機的無線電通信協定、製作假目標、氣象武器、超輕飛機、輕型直升機、滑翔機、無人機、動力傘、熱氣飛艇等。

更重要的是要能「發現」敵軍無人機，應對低空、小型、慢速（低小慢）的無人機，相對應的探測、跟蹤、識別、預警、干擾設備也必須非常精密而且小型化，例如搜索距離只有數10公里的小型相位陣列雷達、紅外與磁力感測，而不是動輒數千公里的大型雷達。

當無人機國家隊開始發揮功能之際，國軍不妨建立自己的無人機集群統一指揮，而不是放任基層部隊自生自滅。在平時就要放飛無人機前出偵察，並配合無人機集群的電磁對抗、自殺式集群攔截和防空作戰，增強對蜂群的攔截能力。

軟殺方式可能在浪費時間，特別是干擾無人機與地面站通信。因為未來的無人機智慧化程度將越來越高，「人」的因素不斷減弱。同時，電子欺騙能力增強，無人集群通信擴頻、跳頻技術廣泛使用，電子作戰最終將會達到動態平衡，很難出現某方壓倒性的優勢。看起來，硬殺才是硬道理！

結論

過去國軍往往耗費鉅資於「對稱型」的國造武器，例如一系列「國造計畫」，但是對於真正「不對稱武器」的建設例如輕量化、小型化與無人化的武器卻嗤之以鼻。

如果，國軍馬上取消一系列「國造」計畫，把資源投入到集群無人武器方面，相信可以獲得立即的防禦性效果。只可惜，將軍老是在打上一場戰爭，想改變固有思維，難上加難，究竟不是人人都是韓信。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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