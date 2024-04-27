醫生出身的準總統賴清德推出「健康台灣」願景工程，由他的恩師－成大醫學院名譽教授，心臟科名醫陳志鴻教授擔任召集人，從3月23日在高雄起跑，快速完成全台五場說明會，並於日前邀請準總統聆聽醫界建言。在總體建言中，欣見「加速醫療資訊生技，推動智慧醫療」列為十大項目之一，並以協助醫療院所更新生技醫療資訊系統，鼓勵智慧醫療發展以提升服務效率，並研議智慧醫材與創新服務之健保給付為三大主要策略。

從策略的角度分析，新政府的方向是對的，也呼應本報在今年元月3日社論〈政府應加大醫療資訊的基礎建設〉的主張。對於新政府廣納民間建言，我們給予肯定，並希望新內閣能加大腳步，在可見的未來完成次世代醫療資訊系統的基礎建設。沒有新的醫療資訊當骨幹，未來所有的智慧醫療產品／系統，都無法很有效率地在目前運作的老舊資訊架構上推動。

我們舉一個簡單的例子就可以明白，台灣的醫療資訊系統很像是智慧型手機（iPhone及Android）問世前的手機，是無法承載日新月異的"App store"。每要增加一個功能，非得系統大幅修正，無法像現在的智慧型手機，網路上有成千上萬的App，要什麼有什麼，隨時隨地都可以下載，也隨時隨地都有人開發出新的功能來爭取消費者的青睞。反觀我們的醫療資訊系統，雖然20年前推出健保IC卡時曾領先全球，但畢竟是為健保量身訂製，在ChatGPT問世後的今天，這個系統已經跟不上人工智慧（AI）的快速發展。這是為什麼要推任何智慧醫療系統／產品非得全面更新各級醫療院所的醫療資訊系統不可。

其次，建言中也認知了AI對未來醫療服務的影響其實有兩個層面，一種是加值，另一種是提昇效率，降低成本。對於增加價值的項目，如果要廣泛運用，健保的給付當然是必須的，這一點看起來簡單，但是做起來不易，原因是全民健保在總額預算制長期的「緊縮」政策下，20年來早已捉襟見肘，中央健保署每天都為了「點值」傷腦筋（因為醫療院所提供的服務，不是固定金額而是超出預算就打折），根本沒有多餘的經費顧及這些創新醫材與服務的給付。

因此，行政院每年召開的生技產業策略諮議委員會（俗稱BTC），就明確指出在全民健保財源穩定且不虞虧損之前，應由政府以公務預算成立「健保沙盒」機制，在藥品部分為新藥基金，這部份已經有明確政策，在智慧醫材與創新醫材部份，亦應比照處理。比起新藥動輒年支出幾百億，這類產品通常不會太貴，這個部份初期用十億為基礎就足足有餘，重要的是以這個機制來驗證新產品的成本效益，並以台灣的醫療體系作為適用場域，成熟之後就可以有進軍國際市場的商機。

此外，建言中也認知了「增加效率」的智慧醫療產品是一種投資，沒有政府的補貼，本業長期虧損的醫療體系，不會主動投入。因此，如何在「次世代醫療資訊系統」中納入這類智慧型醫材與AI的運用，當然是重要的策略。

最後，我們要提出一個重要的觀念，「智慧醫療」是台灣創造的名詞，如果改用英文關鍵字的搜尋，就會發現，國際上會分成「智慧醫院」（Smart Hospital）和「數位醫療」（Digital Health）。其中，智慧醫院又可以分為硬體和軟體，如何便利病人掛號、付費，運用機器人協助搬運、自動化的藥品醫材運送與庫存系統，檢驗系統之全面自動化（包檢體運送），護理站、護理車、病房、開刀房的看板是需要各類硬體設備，但是前面所說的醫療資訊系統是靈魂，除了一般熟悉的企業運作（ERP）之外，在醫療體系的核心，當然就是病歷以及各種醫院特有的系統，台灣以資訊產業聞名國際，新政府應該以「智慧醫院，台灣製造」（Smart Hospital ,Made in Taiwan）為目標選定地點，建立一個「未來醫院」的雛型展覽館，裡裡外外都是台灣製，如此才能凝聚醫療體系與資訊產業的力量，成為全球智慧醫療產品的輸出國。

在新內閣即將上任的此時，我們肯定準總統賴清德在「健康台灣」所提出的願景與策略，在新政府的引導下，台灣有機會在全球未來的智慧醫療市場占有一席之地！