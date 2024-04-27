在大陸外長王毅「美中關係負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞」的警告聲中，美國國務卿布林肯順利結束二次訪中行程，彰顯美中兩強在激烈戰略競爭中，雖存有嚴重歧見，但仍能透過溝通對話，維持一定程度共識與互信的現實。

分歧可控 願意對話

布林肯訪中前夕，美國一再指責大陸援助俄羅斯、政府補貼造成產能過剩，宣稱不排除使用任何工具加以應對；美國貿易代表署（USTR）針對中國海事、物流、造船業發起301調查；國務院公布「人權報告」，指控中共實施種族滅絕；國會通過援助烏克蘭、以色列及台灣軍援法案，各界原本對布林肯的大陸行沒有很高的期望，但以美方事前列出的三大目標來看，這次訪問對美中關係仍具有正面意義。

美國國務院表示，清晰且直接溝通美方對雙邊、區域及全球事務的關切，負責任處理戰略競爭，是布林肯此行主要目標。從24日到26日三天的訪問中，布林肯會晤上海市委書記陳吉寧，與王毅進行5個半小時的對話，首度拜會公安部長王小洪，以及會見習近平。國務院發言人米勒形容雙方進行「深入、實質及建設性」討論，再確認隨時維持溝通管道暢通的重要性，同意未來持續在美國與大陸進行高層外交與互動，鋪陳了美中高層官員互訪的可能性。

布林肯訪中最重要的議程是與王毅會談，關鍵指標是會見習近平，即使美方近期有太多的負面動作，但習近平仍然與布林肯會談，展現高度的戰略定力與自信，《華盛頓郵報》解讀習近平要告訴美國，如果要改善關係就得接受中國崛起。

習近平的談話內容仍然聚焦去年舊金山「拜習峰會」強調的樹立正確「戰略認知」。他表示，美中應該做夥伴，而不是當對手；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套，「第一顆鈕扣」扣好了，雙方關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平當面告訴布林肯，這次訪問是他與拜登在3週前通話時定下來的，就是要凸顯美中關係的重要性與敏感性，要由兩國元首做出決定。大陸外交部新聞稿指出，布林肯回應稱，美方不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求遏止中國發展、不尋求通過同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突，美國堅持一個中國政策，希望同中方保持溝通，認真落實舊金山共識，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任管控分歧，推動美中關係實現穩定發展。

國務院新聞稿指出，布林肯強調，在美國人民及世界關切的領域，無論是存在分歧或合作，美國將繼續利用外交尋求進展，除了彰顯負責任處理與中國競爭外，刻意降低雙方的對立與歧見。

台灣問題 美中共管

美國多次表明，希望賴清德520就職總統前夕，各方都能對維持台海和平穩定有所貢獻，不要有挑釁行為。觀察家認為，布林肯這次訪問另一個使命就是，美中共管台灣問題，在敏感時期，不要有任何意外。根據中方發布的新聞資料，習近平並未提及台灣問題，王毅則強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方要求美方不折不扣恪守一個中國原則和美中三公報，不得以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號，確實落實拜登總統不支持台獨、不支持「兩個中國」和「一中一台」、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

對台灣問題的發言，美中雙方會後發布的新聞資料一直存有相當差異，這次也不例外，美國國務院發言人的聲明僅輕描淡寫表示，布林肯強調維持台海和平穩定的重要性，重申以台灣關係法、三公報及六項保證為指引的一中政策沒有改變，雙方還是各說各話、各取所需。

美國持續強化印太地區同盟組織關係，以遏阻中國的擴張，在菲律賓部署新型陸基飛彈；雙方在俄烏戰爭、中東問題上的對立也有尖銳化的趨勢，布林肯還揚言，中國若繼續幫助俄羅斯強化戰力，美國將出手，這些大陸眼中的負面因素都不會消失。

但這些歧見不影響兩大強權進行面對面外交，以負責任的態度管控分歧。避免誤判與衝突符合雙方最大利益，已成為普遍共識，這也是布林肯訪陸的主要意義。