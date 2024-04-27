在520就職總統前一個月、國安人事完成後，賴清德終於針對兩岸關係說話了：「承諾不變、善意不變」，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，「由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。這段講話竟然這麼沒有「台獨口氣」？這是在對北京講話還是在向美國報告？

國台辦發言人朱鳳蓮則說：兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，亦是海協會與台灣海基會授權協商和聯繫機制的前提。

幾乎同一時間，王毅與布林肯也見面了，而北京最高領導人、美國總統拜登，卻是都沒有講話。梳理以上說話內容的重點：針對協商機制能否恢復，國台辦傳達了「北京」的意思，是要在「九二共識」、「兩岸一中」的前提上；賴清德則說要在「對等」、「尊嚴」的前提上，這是「賴清德」對上「國台辦」。所以，這是：賴清德在向美國報告，也是美國經由賴清德傳話給北京。

過去，兩岸關係與美中台三角關係，是互不隸屬的關係；現在，在國際強權爭奪、美「中」對抗的框架下，「兩岸關係」卻成為了北京底下的「台灣問題」，也成為了美國與北京談判的「台灣議題」。中華民國的民選總統賴清德，在務實台獨工作的路線下，陸委會、海基會都不見了，甚至讓「中華民國總統」淪落為美國在「台灣議題」上的「傳話人」角色。這不是很悲哀嗎？

試問務實台獨工作者賴清德：這樣的兩岸關係的對等在那裡？這樣的兩岸關係的尊嚴在那裡？到底，務實台獨工作者賴清德，有什麼把柄被美國抓在手上，必須向美國報告？還是，務實台獨工作者賴清德為了總統大位，「心甘情願」聽從美國的命令及指示？

這不是務實台獨工作的「台獨口氣」，更是丟盡了所有台獨工作者的骨氣！這是出賣台灣人的尊嚴！至於，賴清德期待的要兩岸執政的「黨對黨」對話，這是天外飛來一筆，只是兩岸中國人的笑話罷了！

（作者為新黨輿情中心副主任）

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