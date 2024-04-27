國家通訊傳播委員會（NCC）新人事流言紛紛，竟傳出內定人選被民進黨自家否決的消息，這個原應超然獨立的機構，背後政治黑手的操弄昭然若揭，但社會已無法再容忍NCC的胡作非為，民進黨最後端出的人事案若不能讓人觀感一新，NCC勢將繼續成為台灣民主之禍害，而NCC手中對媒體的生殺大權，也必須徹底檢討其存廢了。

提名人選應有公信力

7月底有4位NCC委員任期屆滿，現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲都將離職。先前傳出繼任主委的人選有二，一是台經院研究4所所長劉柏立，二是由翁柏宗升任。另外，台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏出任副主委，世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯及NCC平台事業管理處長詹懿廉擔任委員。

劉柏立曾留學及派駐日本多年，長於資訊與網路專業，但民進黨內部以他曾對黨政軍條款鬆動為由，杯葛這項人事案。若由翁柏宗升任，其實是原NCC人馬的換湯不換藥。而羅慧雯與民進黨關係密切，曾撰文「新聞自由是什麼，能吃嗎？」並對中天多有批評。詹懿廉主管的平台事業管理處，正是NCC打詐不力的罪魁禍首。整體來看，這份傳聞名單仍只是在綠色小圈圈裡找人，並未廣泛尋求公平專業的社會賢達加入，如果民進黨仍沿用過去思維想掌控NCC，不只令人失望，更將為未來的爭議衝突埋下伏筆。

民進黨之所以想牢牢把NCC控制在手中，無非是利用NCC對媒體執照的核可權，靠著決定媒體的生死存亡來操控媒體，進而造成寒蟬效應，對社會大眾進行洗腦催眠，以鞏固政權延續及政治利益。放眼世界上的民主國家，哪個會由行政部門來決定民營媒體的生死？媒體是為人民監督執政者的第四權，居然經營與否不是靠市場，而是被自己要監督的行政部門判生判死，這是多麼荒謬的事！

民進黨當年力主黨政軍退出媒體，但控制媒體的權力就像魔戒，一旦戴上就再也捨不得拔下，結果變成一個扭曲醜惡的怪物。這些年來，原本應該超然中立的NCC，成了民進黨控制及修理媒體的打手。2020年流出的總統府密參文件中，提到陳耀祥因為台數科新聞台事件未妥善處理，被行政院長蘇貞昌找去「訓話」，並選擇偏綠委員以便「處理中天」，民進黨根本把NCC當跑腿小弟，NCC也毫無脊梁地一個命令一個動作，哪裡還有一丁點獨立機關的風骨？創下民主國家前所未見的特例關掉中天新聞台，更證明NCC已成踐踏新聞自由的劊子手。打開電視一片歌功頌德政府英明偉大、痛罵在野黨親中賣台，已成為一個戴著魔戒、貪婪凶狠的權力怪物。

應限縮行政換照權力

歸根究柢，讓行政部門擁有裁決民營媒體生死的權力，才是當今亂象之源，要根除執政者藉NCC操控媒體，不能靠執政者的自我約束，因為在魔戒的誘惑之下，政治人物的良知不堪期待，更不足以信賴。國民黨立委羅智強表示將與葉元之推動修法，限縮NCC換照或撤照權力，因為新聞自由是憲政價值，民進黨最尊敬的鄭南榕強烈主張百分之百的言論自由，NCC卻背叛了神聖的新聞自由價值，應該比照過去解除報禁的作法。因為新聞自由，政府不能關報紙，那為何可以關新聞台？應該透過修法，把新聞自由還給媒體，不准換照或撤照的作法嚴重戕害新聞自由，應該改成報備制，或限縮、拿掉換照或撤照的權力。

從根本上檢討NCC核可媒體執照的權力，才是真正的釜底抽薪之計。NCC憑什麼擁有逾越憲法的權力，對新聞自由判生判死？這個違反普世新聞自由價值的制度，導致了執政者藉此濫用權力，侵犯人民知的權力，也破壞了民主根基。現在民進黨失去了立法院多數，不能再像過去一樣無法無天，NCC的人事、預算都要立法院同意，行事上也必須更慎重考量國會與社會輿論。新人事若能展現超然專業，為NCC帶來新作風，對媒體、網路生態及民主品質都將有正面意義。賴清德對民主與言論自由到底有多少真心誠意，大家且拭目以待。