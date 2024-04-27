成立於2019年的民眾黨，黨齡不過5年，柯文哲卻已喊出啟動「第三代計畫」。至於三個世代的代表人物分別是誰？他說，第一代是他本人，第二代是黃國昌，第三代是新北市議員陳世軒。如果他的傳承計畫真是如此，這只證明一心再戰2028的柯文哲，依舊是思想的巨人、行動的侏儒。

近日柯文哲接受專訪，談到民眾黨的發展，依然是天外飛來一筆。他說，政黨是人才的競爭，所以已啟動三代計畫，其中第二代包括黃國昌、高虹安；第三代則是陳世軒，目標是讓當2年議員的陳參選新北市長。這種說法，雖然是想回應「一人政黨」的質疑，但從這番規畫來看，只是更加暴露後繼無人的人才荒。

柯文哲該反思的是，明明當過8年北市長，也選過總統，為何底下賢才多是壯志而來、怨懟而去？使得民眾黨迄今仍欠缺實力、聲望、忠誠兼具的幹才，造成黨的命運只能隨主席興致擺盪，而無法透過集體智慧發揮戰略定力。

例如，當柯文哲要讓爭議纏身的黃國昌成為二代接班人，黨內卻沒有人敢發聲擋下這種不切實際的亂點鴛鴦譜。又或是，如果民眾黨的終極目標是中央執政，那麼，眼看柯文哲顧著排練舞台劇譁眾取寵，竟也沒人把他拉回正軌，盡快補強民眾黨最弱的基層組織。

換言之，民眾黨現在最缺的不是網友的斗內，而是人才；柯文哲最缺的不是聲量，而是面對錯誤的勇氣。

華人自古有「富不過三代」的說法，但以柯文哲空洞蒼白的「三代計畫」來看，民眾黨不僅難逃一人政黨的命運，恐怕連柯文哲本人這位「第一代」的生存都已出了大問題。