美國國務卿布林肯在結束訪問北京之後，透過記者會對外強調雙方關係有重大突破，並且表示將持續「溝通彼此歧見」，「盡量降低誤判風險」。而北京方面則強調中美應該成為夥伴而不是競爭對手，雙方應該「求同存異」，不該進行惡性競爭。從官方說法來看，認知差異仍然不小，現階段顯然是受限於國際局勢混亂，及美國大選影響，導致雙方都有不得不克制的壓力。然而，美中之間為了避免衝突升溫而採取的相互再保證(Reassurance)，代表美國在要求北京冷靜處理台灣問題的同時，勢必也將對台灣即將上任的新政府有所要求。

透過訪中溝通來控管風險，同時強化對台的軍事援助，加速台灣擁有足夠的自衛能力。拜登團隊的再保證策略，可以從論述及行動兩個面向來解讀。外交論述層面的再保證，指的並不是美國會輕聲細語的放低姿態，而是透過交流傳達美方的立場並且回應對方的要求。以台灣問題為例，許多媒體和學者都注意到布林肯公開呼籲，要求北京在台灣進行新任總統就職期間不要輕舉妄動，並且以此來強調美國如何強勢對抗中國。

但是，如果了解拜登政府的再保證策略邏輯，就知道美國官方公開的呼籲不是重點，重要的其實是背後帶著更清楚的保證。果不其然，布林肯在與王毅的會談後，不僅強調將繼續奉行一個中國政策，還提出了不支持台獨，不尋求改變中國體制，不跟中國發生衝突，不與中國脫鉤，以及不遏制中國發展的「五不」原則。透過論述的再保證，只看表面會以為美國很硬，但仔細推敲就知道美國並沒有在論述上跟北京硬碰硬。不僅如此，美方既然向北京提出「五不」原則，就代表了美方也會負責對台灣提出相對應的配合要求。換句話說，美國向北京提出的再保證，基本上也是對台灣新任政府的公開「建議」，要求台灣能配合美國政策，不要做出超過預期的行為。

另一方面，美國在行為面向上對中國的再保證策略，同樣不能只看表面。確實，拜登政府接連推出對北京的打壓措施，而眾議院也在近期通過軍事援助台灣的新法案，重申要持續協助台灣打造自我防衛力量，但是美國的強勢如果真是下定決心要跟中方撕破臉，在經貿交流上，訪華期間大聲呼籲中美貿易不公平的財政部長葉倫大可以在返美後，立刻決定對中方採取制裁動作，而不是對外表示美國將會考慮各種手段來處理兩國之間的貿易難題。

同樣的，在軍事上，如果美方有信心可以在同時處理多方混亂局勢的情況下，仍然能分心達到足以壓制中方的能力，華盛頓可以更強勢的讓北京感覺到沒有退路。

然而，期待中的美國隊長不是沒有實力，但是要同時面對多項爭端，確實也只能是心有餘而力不足。支持台灣強化軍事是美國對台海局勢穩定的再保證，但行為上的再保證，目的是透過威嚇而不是真正的軍事行動，向北京表達美國沒有意願要走向衝突，但也不會對單方改變現況袖手旁觀。換句話說，行為上的再保證就是戰略模糊的延伸操作，台灣不應誤解為美國對於台灣的支持程度有所加碼。

美中結構性競爭格局短期內無解，美方想透過交流，理解對方的底線，進而透過相互再保證避免發生衝突，台灣新政府配合美國的再保證策略，勢必將面對更多的限制，雖然台美關係良好確實是目前台灣安全的保障，但是，如果台灣無法找到兩岸之間的相處之道，勉強維持的冷和平能持續多久？而美國大選之後的新局，恐怕是新政府乃至全民要共同面對的嚴峻挑戰！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）