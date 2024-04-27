繼馬英九二度訪問大陸，並有了「馬習二會」之後，國民黨立院總召傅崐萁緊接著率領了17位立委，展開了所謂「新民意」的「和平破冰之旅」，希望能夠打破目前兩岸幾乎已凍結的緊張關係，恢復兩岸全面的交流。

自民進黨蔡英文執政以來，兩岸的關係日趨緊繃，戰爭的陰影，始終有形無形地籠罩在每個人的心理，唯恐不慎擦槍走火，就會造成無法想像的嚴重後果。因此，傅崐萁此行的意義是不容小覷的。

傅崐萁將此行作了兩個重要的定位，一是「新民意」，一是「和平」。儘管目前台灣的政權仍然掌握在民進黨手中，但畢竟賴清德所獲得的支持率，不過就40%而已，且立法院還屈居第二，已經不是民進黨一黨能夠獨大、專斷的了，這當然可以說是「新民意」，而由立法院佔多數的國民黨率先表態，遞出橄欖枝，更無疑向對岸釋出台灣民眾其實是對兩岸和平抱持著深切的期盼的，這當然會有助於降低對岸民眾對台灣的誤解與不斷螺旋上升的敵意，這是無庸置疑，且有相當的必要性的。

但是，由於時間點迫近於賴清德520的就職，因此正反兩方的意見都展現了出來，民進黨當然是百般不願的，故一連串的詆毀與批判，也隨之而出爐，而且國民黨內部其實也不乏雜音，故一波三折，在參訪人數上一波三折，最後才終於定調成行；不過，相信樂觀其成，並寄予厚望的和平之音，卻也由此而傳遞了出去，這就是最具意義的。

民進黨的反對，其實是意料中事，賴清德雖喊出兩岸「善意交流」的呼聲，但眾所周知，這都不過是作作樣子的幌子，在兩岸關係上仍然採取堅壁清野的態度，諸多舉措，都與「交流」二字背道而馳。賴清德強調「兩岸執政黨」可以坐下來談，口口聲聲要「不具前提」，事實上，他所謂的「對等、尊嚴」，明眼一看就知道骨子裡隱藏的「台獨」意識，「對等」就是兩岸無從屬關係，而是各自獨立的，如此展開對談，才是不失「尊嚴」，雖說「不具前提」，這就是最大的前提，而與對岸堅持的「一個中國」的底線大相違逆，對岸當然是絕對不可能會接受的。因此，執政黨的對談，根本就是紙上談兵，是不可能實踐的。民進黨也當然知道這點，只是藉此觀望形勢，以拖待變的策略而已。

在雙方僵持不下的情況下，由贊同「九二共識」的國民黨出面，就等於是和平的先遣部隊，儘管因體制問題，國共兩黨不可能達成任何具體的協議，但有此善意的堆疊，民間的交流可以開展、可以熱絡，也等如是兩岸人民攜手合作，為未來的和平奠定了基石，「破冰」的意義，正在於此。

傅崐萁的身分，與馬英九是有所區別的，首先，馬英九是已卸職的總統，雖在民間猶有聲望，但已經算是在野之身，無權無勢，不但未能與於國事，連國民黨內的事務，也未必有多少進言的份量；而傅崐萁是立法院現任的總召，份量之重，當然不是在野之身的馬英九能比；其次，更重要的是，傅崐萁是道道地地的「本省人」，這與馬英九、夏立言等的「外省人」有別，可以大幅降低民進黨屢屢藉為口實的「出賣台灣」的疑慮，足以脫卸掉那頂被緊緊扣住的「紅帽子」，台灣民眾自可放心不少。

距520新政府的就職不到一個月了，賴清德的兩岸政策走向，必然是最受矚目的焦點，但依目前的情勢判斷，賴清德的路線，恐怕還是延續蔡英文路線的可能最大，換句話說，兩岸關係終將還是陷於僵持不下的死局，在勢態還未全然明朗的情況下，傅?萁著其先鞭，除了能讓對岸了解到台灣民眾對和平的期盼外，相信也能讓民進黨凜惕到台灣不是民進黨一黨說了就算的，有6成的民意與民進黨站在對立面，民進黨的兩岸政策，或許不無改弦更張的可能。

（作者為國立台灣師範大學退休教授）