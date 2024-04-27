如今的美國對華政策可能已上升不到戰略層面，因為太多的短線操作，正在扭曲拜登所做的承諾，以及中美領導人共同達成的共識。雖然財政部長葉倫和國務卿布林肯先後訪問大陸，但外部觀察家傾向於認為，這類溝通並沒有取得實質意義上的進展，哪怕只是技術層面上的。

若要深究原因，恐怕還得回到美國正在面對的一個根本問題，那就是不斷衰落的國家實力與日益紛亂的國際局勢之間的矛盾。美國一直以來做為世界警察，承擔著國際秩序維護者的角色，雖然從中大獲其益，但確實也付出巨大成本，也做出相當大的貢獻。但直到川普上台後，美國才開始不斷強調他們付出的成本，讓世人得以觀察美國做為世界警察的另一面。

當美國國力壯盛時，在世界各角落維持秩序尚有心力，依然得依靠各地區的盟友協助；現在情勢已經有所改變，美國要付出更大的代價去應付更激烈的地區衝突，而他們的盟友則已經不斷出現分離趨勢，歐盟尤其想實現獨立自主。換言之，美國在維持地區秩序的同時還必須安撫盟友，或者向其施壓，而每次施壓其實也是資源的損耗過程。如今的美國顯然已經不能同時應對俄烏戰爭、以巴衝突，而問題的嚴重性更在於，以巴衝突可能上升到以色列和伊朗的衝突，而台海、南海顯然也不平靜。

弔詭的是，美國還想挑動菲律賓升高南海衝突局勢。可能美國認為這樣可以牽制大陸的注意力，讓大陸不至於再投入精力升高台海緊張局勢。但問題在於，美國國會剛通過的援助法案，其實又在單方面助推緊張局勢的升級，無論是提供更多資金給烏克蘭，還是支持以色列和台灣，這其實都會讓相關的當事方繼續在衝突對立的道路繼續前行。

其實就大陸而言，並沒有動機讓台海局勢變成不可逆的對立局面，畢竟和平發展才是大陸的核心利益所在。至於俄烏戰爭和以巴衝突，大陸即便是有所偏向，但不可否認的是，大陸過去跟烏克蘭和以色列也保持著遠超外界現在想像的友好關係，且是主要的受益方。認為大陸會一面倒的支持俄羅斯和巴勒斯坦，恐是不了解大陸在相關區域的長期耕耘。但是，眼下的格局就是大陸只能在選邊站隊的壓力下謹慎的避免捲入，調停衝突是展現在外面的行為，檯面下大陸其實更希望兩個衝突能夠控制。

若美國能從戰略高度思考國際局勢，他們應該會發現中美之間在這個問題上是有共同利益的，但顯然現在的短線操作決定了他們把中國大陸視為對手，正在對大陸極限施壓。這種做法無助於改變局面，因為俄烏戰爭和以巴衝突有其原生動力，外界無論給予何種程度支持，都不如當事方的利益關切得到滿足來得重要。

換言之，布林肯此番對大陸大加施壓，只能說是搞錯了對手、也走錯了道路，無助於解決問題，甚至於可能讓中美問題更形複雜。