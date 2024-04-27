賴清德即將就任總統，各界關注卓榮泰內閣成員背景、專長、派系屬性之餘，更應進一步從中看到民進黨在蔡英文與賴清德之後的接班梯隊鋪排，乃至於2年後地方選舉的提前布局。

賴清德及卓榮泰都是四年級生，他們與蔡英文相差3歲，同屬一個世代。無論賴清德後續任期是4年或8年，都無法阻擋民進黨後續梯隊的強勢接班。這個接班梯隊以擔任過六都市長及縣市長為代表，包括陳其邁、鄭文燦、林佳龍、黃偉哲、林右昌、潘孟安、翁章梁。當然，擔任過立法院副院長的蔡其昌也可能入列。其中，陳其邁接班態勢最猛，他除了是高雄市長，且已擔任過行政院副院長，加上此次輔選高雄立委成績最為亮麗，陳其邁注定在卓榮泰之後北上組閣。

以年齡來看，這幾位第一線的接班梯隊成員，最大特色就是多為五年級生，1960年代出生，僅年齡最小的林右昌是六年級生。這些成員若在政治舞台一起亮相，國內其他政黨恐望塵莫及，這是民進黨邁向長期執政的最大政治能量，也是過去各派系長期培養的成果，今日終於在政界開花綻放。

2年後的地方選舉，現躍躍欲試者則是第二線接班梯隊，包括現任立委陳亭妃、林岱樺、賴瑞隆等，他們大多為六年級生，1970年代出生，且多是女性，但在政界已有多年資歷。換言之，民進黨後續中央的接班梯隊是來自1960年代，六都市長及縣市長的接班梯隊則是1970年代，這個態勢已非常明顯，且穩定進行中。

然而，這次卓榮泰的組閣過程，某種程度獲得賴清德的高度信任；但就年齡來看，其實不太完美。若要讓民進黨接班態勢穩定進行，其實可以讓1960年代的民進黨人一步到位，進行組閣的歷練。當然，有些成員目前仍在六都市長的任期內，不宜貿然離職。

長期以來，民進黨有著派系政治傳統，也有世代政治的文化。過去，美麗島世代、辯護律師世代、海外獨派世代都曾笑傲江湖。現在，民進黨在中央的世代交替已進入學運世代，就是1960年代出生者。雖然有幾位學運經歷不多，但年紀相仿就是有不同的革命情感。同樣的，1970年代出生者也逐漸成熟，即將在地方舞台接班。關注民進黨這兩波的接班梯隊，可以幫助各界爬梳後續幾年的台灣政治動向。

過去南方朔曾言，學運世代成員必須證明自己能否讓台灣向上提升，而他們注定將不虛此生。目前，這個時刻已經到來。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）