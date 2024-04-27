美參議院於4月23日以79-18票通過國家安全法案後，拜登總統旋即簽署生效，除了援助烏克蘭、以色列及台灣入法外，就是要求在美抖音出售或禁用。

從華為到抖音，中美敵對關係越形檯面化，反而有助穩定此「鬥而不破」格局，故國務卿布林肯此時訪中，也是靈活運用「兩手策略」的表徵。台灣在被國際視為全球三大兵兇軍危區域之一時，前總統馬英九訪陸，讓兩岸相互釋放善意，亦有平衡作用。未來台灣現狀就是在中美對伺的環境限制下取得鋼索上的平衡與安全。

然而，由政大國關中心與台灣安全研究中心等單位發起的「區域安全兵推」(tabletop exercise, TTX)，連續兩年的結果顯示，台灣在應對戰事的基礎建設、備援體系的準備嚴重不足，缺乏韌性，尤其是台灣頗為自傲的醫療體系及資訊建設，非以戰時需求設計，故在D+7天時，就有可能面臨系統性崩潰。

就我熟悉的通訊領域言，以烏克蘭及迦薩走廊經驗，資訊戰一定是不可或缺的戰役，又分兩個層面：一是通訊建設之攻擊；一是傳輸內容之掌控。台灣目前聯外的國際海纜有14條，僅有8條是中華電信或其他業者參建，且多數有對岸電信業者如中移動、中國電信或中聯通的參與，唯一一條沒有大陸業者參建的Apricot海纜，要到今(2024)年第四季才竣工啟用。換言之，一旦開啟戰事，我方傳輸資訊很容易被對方偵測及攔截，甚至變造；對方亦很容易局部摧毀台灣連外海纜，如攻擊宜蘭頭城的海底登陸站，使得訊息無法送往東北亞及美加地區，台灣即成資訊孤島。

兵推結果顯示台灣通訊建設脆弱不堪一擊，完全不符數位部標榜的韌性建設。數位部於是在去(2023)年產出「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，以時下已商轉的低軌衛星(low earth orbit, LEO)技術建構國家元首、政府與縣市間的通訊網路，以為公眾網路(public service telecommunication network, PSTN)癱瘓時的替代網路。然此方法只能救急不能救窮，低軌衛星的傳輸量有限，無法提供多人、即時及高頻寬的傳輸。亦即LEO網路容量只能供戰時指揮系統使用，或讓國人傳輸非即時文字訊息，如按平常網路使用習慣，恣意上傳或下載視頻檔案，網路應很快就鎔斷了。然如此一來，有限的資訊流通，將加深國人在戰時的資訊焦慮感，更不利於戰時動員，及強化體制韌性。

相較於建置LEO網路，台灣其實有很好的PSTN替代網路，但卻被忽略了，那就是有線電視網路。不像美加地廣人稀，有線電視網不易普及，台灣是全世界少數國家，有線電視家戶普及率曾高達八成，涵蓋率更達百分百。若非《有線廣播電視法》明定1/3結合上限之限制，有線電視網路在技術上是可以實體串連的網路，允許雙向傳輸，做到語音、視訊與數據三合一服務(triple play)。

1/3上限乃為防止有線電視系統業者主導市場而設計的，然時過境遷，有線電視以每年衰退五萬訂戶的速度下滑，預計至2030年，台灣的串流影音(OTT)用戶數將超越有線電視戶數，1/3上限反箝制有線電視最後的潛能。

有線電視系統如果還有什麼存在價值，在於作為PSTN的公共傳輸，而不在於傳統廣電頻道。在此刻NCC委員提名之際，爆出「媒體大亨」運作主委人選，不禁感慨，新政府為了護航「媒體大亨」最後幾年的殘餘市價，寧願置通訊基礎建設的韌性於不顧，是真心想要維護台灣主權與大陸對戰嗎?還是裝腔作勢騙取選票而已？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）