上一秒是位運動康復師，下一秒又是位飛盤運動員，隔天是位自由潛水教練，晚上又變成一位擼貓大使，偶爾打打籃球、沖個浪，他叫李浩雲，一個「斜槓」大男孩。

斜槓青年指的是一群不再滿足「專一職業」的生活方式，而選擇擁有多重職業和身份的多元生活的人群。李浩雲就是這樣一個人，跑步、籃球、潛水、騎行、飛盤……他不斷嘗試新的運動，康復師、教練，他不停轉換著身份。

PART 01從運動員到運動康復師

李浩雲從小喜歡運動，運動會上總是前兩名。高中時期，他被田徑隊選中，開始參加專業訓練和比賽，並在台灣取得了不錯的成績。然而，就在所有人認為他從此要走專業路線的時候，李浩雲做出了一個令所有人始料未及的決定，他申請了大學運動康復專業。

李浩雲後來對他的決定做過解釋，他說：「雖然我運動能力在台灣算得上頂尖，但到國際上拿不了名次。往運動康復方向發展，也與體育有關，平時也可以嘗試更多的運動。」

在大學階段，李浩雲觀察到運動康復行業在台灣發展有限，月薪也不及大陸，因此萌生前往大陸發展的念頭。

PART 02從台灣只身前往大陸

2017年初，李浩雲認識了兩位來自大陸的學長。得知他想到大陸發展，學長們熱心地為他介紹了工作。2018年，李浩雲不顧父母的擔憂與挽留，帶了三個行李箱，孤身一人來到福建。「那時對大陸一點都不瞭解，之前也只旅遊時來過一次。毅然決然地來到大陸，是對未來的憧憬，也是對更廣闊人生的嚮往。」李浩雲回想那段經歷，眼神中依然透露出堅定。

初來福建那幾個月，是李浩雲最辛苦的時候。立志要靠自己闖出一片天地的他，除了本職工作還做起了兼職健身教練，在高強度工作的同時，還考取了北京體育大學的研究生。也是那一年，他又拉起三個行李箱，來到了北京。

PART 03從職場重返校園

入學後，李浩雲發現台灣和大陸的運動康復治療模式和教育模式不太一樣，台灣運動康復發展比較早，比較西式，而大陸的康復模式會融合中醫的理念，甚至使用中西醫結合的療法。面對兩岸教育的不同，李浩雲更加努力的學習，融會貫通。

讀書期間的李浩雲不僅有繁重的課業壓力，還要做中國國家隊運動員的康復師。但他說，他是為了發展來到北京，所以不管多累，自己選的路咬牙也要走下去。在問及他如何緩解壓力的時候，李浩雲稱，他會用運動的方式放鬆。「待在家裡一天也就這麼過去了，還不如去做運動，打籃球、潛水、玩飛盤，這些運動讓我身心愉悅。」

時至今日，李浩雲已畢業多年，運動已融為他生活的一部分，如今的他是北京一家體能中心的運動康復師，同時還兼職自由潛水教練，李浩雲說，他喜歡現在的生活模式，「斜槓」的生活模式不僅讓他掙得更多，也能有更多新的體驗。（張唯琛）

（本文來源：《台胞之家》微信公眾號）