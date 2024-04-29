台灣新舊總統520即將交接，新加坡同時進行權力交班，迭代更新領導核心，掌權將近20年的李顯龍辭去總理職位，51歲的黃循財成為第四代領導人。

洞察強權企圖 不選邊站

李光耀父子經營新加坡卓有成效，他們務實而睿智，洞見各方面的問題，採取諸多務實措施，不僅妥適應對現實，更規畫於機先，所以能帶領新加坡晉身世界最先進國家之林。有人戲稱，如果諾貝爾獎有治國獎，20世紀最當之無愧的是李光耀；李顯龍繼承權位後，表現也可圈可點，治績堪稱卓著。

新加坡建國之際，強鄰環伺，必須保住命脈，同時必須尋求強國的奧援，從中獲取發展資源。因此，如何洞察強權的企圖、需求與價值，建構與其應對的最佳發展之道，設法借力使力，乃成為他們治國的核心課題。他們確有卓識與遠見，深諳利用政經強權壯大自己的發展策略，早期看出美國基於比較利益原則的全球化策略，以及日本與後進國家之間經濟「雁行」關係，而能制訂最能利用良機發展的策略，擠身「亞洲四小龍」，快速脫貧致富。

近40年來適逢在中國改革開放過程中積極參與，從中吃香喝辣，獲利良多；新加坡是投資中國的最大國家，也是中國經濟增長過程中的最大獲益國。近幾年香港情勢丕變，中國大陸也出現新難題，新加坡設法吸收其錢財與人才，促使其世界金融中心地位的陡升，同樣令人刮目相看。

李光耀對中國改革開放後的發展看得遠、看得深。他預見中國發展的強大勢頭不可擋，統一台灣是大勢所趨，台灣必須務實面對與接受，不可心存幻想。他曾斬釘截鐵地指出：「台灣與大陸的重新統一是時間的問題，這是任何國家無法阻擋的。事實上，台灣的國際命運早在1943年的開羅會議上就被確定了。」台灣民眾多數無視於此，民進黨極盡哄騙能事，美國則作態將支援台灣，於是形成民意可以阻擋統一的夢幻。 在務實的李光耀看來，不願統一不會阻卻統一，統獨民調是毫無意義的，因為「台灣的前途不是根據台灣人民的意願確定，而是由台灣與中國力量對比的現實，以及美國是否打算進行干預來確定的。這不是以民意調查來決定。」

目前美國實力仍然強過中國，難道不能阻擋兩岸統一？李光耀指出，獨派依靠美國的祈願不會成真，因為「美國不會願意為了台灣獨立而與中國交戰」。相對地，台灣為中國一部分是中共絕不退讓的底線，所以「即使中國在第一仗打輸了，也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利。」 他認為，台灣企圖脫離中國的想法，不會改變最終統一的結果，只會使台灣人「在重新統一實際發生時更加痛苦」。

認清兩岸大勢 務實以對

這些話說得直白，但透察問題本質，有何理據加以否認？看看烏克蘭現在外援瀕臨斷絕的窘境即可明白。台灣人如果不能理性面對「李光耀預言」，不但無法讓不可逆轉的歷史道路平順進行，最終可能被迫承受「更加痛苦」的統一過程。

李顯龍對於與強權相處之道也瞭然於心。近年中美戰略對抗，迫使許多國家選邊站，民進黨政府更加將親美反中推到極致。在李顯龍看來，選邊站不是明智抉擇，因為「中美競爭在所難免，一些國家自然會想要靠攏其中一方，但多數國家不願意被迫選邊站」。而「亞洲國家若被迫選邊站，分成親中或親美兩個陣營，這不會有好結果。」換句話說，一面倒絕不是安全的護身符。

李顯龍反對在國際事務中「非黑即白，選邊站隊」，而身處兩強爭鬥漩渦的亞洲國家，更應「共同守護好地區和平紅利」，並「堅決反對霸道霸凌，明確抵制脫鉤斷鏈，不允許任何國家剝奪亞洲人民追求更美好幸福生活的權利。」李顯龍強調要認同「一個中國」政策和「台灣問題是中國內政」，並表示鼓吹「今日烏克蘭，明日台灣」會帶來不可預測的嚴重後果，因為國際問題與內政問題判然有別，兩者不可比擬。他對兩岸問題的看法基本上和李光耀類似，就是認清大勢，務實應對，不要心存幻想。旁觀者清，民進黨政府願意聽嗎？