誠實為上策，柯文哲捲入越來越多的台北市政爭議，不能怪國、民兩黨找碴，真的要怪自己。

舉例來說，民進黨北市議員近日又開始質疑柯文哲，於北市長任內護航京華城改建案，讓原本560%容積獎勵暴增到840%，並給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，監察院也於1月糾正北市府。

事實上，民進黨這並不是第一回質疑柯文哲與京華城的關係。今年總統大選選前，民進黨發言人張志豪曾指出，因京華城逐年沒落，想原地重建為商辦園區，但在郝龍斌任內，希望容積率從392%調高到560%，多次送件都遭否決，因此四處陳情，經監察院調查後函文糾正台北市政府，在2018年將容積率回復為560%。

重點來了，張志豪指出：「威京集團對560%卻還不滿足，最後柯市府在2022年公告核可，達史上最高容積率840%。」

對此，民眾黨當然是一律撇清，今年1月時柯文哲直接簡單粗暴回應，要民進黨「有證據就去地檢署提告」。而關於北市議會藍綠議員的指控，民眾黨發言人戴于文則回應，表示一切紀錄都登記在案可受公評，容積率提高至560%是依據監察院糾正的內容調整，與有沒有選舉毫無關係。

總而言之，民眾黨就是撇得一乾二淨。但唯獨不正面回應為何容積率提高到840%的部分，而這正是外界最大的質疑。

事實上，若我們細挖京華城相關新聞，會發現這其中卻有貓膩。依據2019/11/29工商時報報導，京華城創辦人沈慶京曾公開說明京華城的來龍去脈，當中談到「為爭取容積率回復560％，被前市府連發9次公文卡關整整6年，這三大遺憾心如刀割……直到台北市長柯文哲在2018年協助平反容積率，才隨即展開標售京華城作業。」

請問什麼叫做「台北市長柯文哲在2018年協助平反容積率」？天下沒有白吃的午餐，柯文哲為何要協助一個財團？被質疑數年了，到現在還不給出具體說明，像話嗎？

事實上，關於這個案子，除民進黨外，國民黨也有深入的監督表現，舉例來說，國民黨市議員游淑慧，28日就提出三點質疑，其中有一點講到關鍵。游指出，柯市府將京華城560%的容積率飆升840%，一舉超越過去最高容積率752%台北101的關鍵會議，前任與現任官員合計共12位委員，竟只有5人出席，形同棄守。

此事非同小可，開會是委員的職責，特別現任官員領國家公帑，不出席會議，不願意表態立場，這直讓人懷疑是否柯文哲有授意要放水，不敢忤逆長官，卻又擔心日後自己得擔責任，索性不出席，直接迴避表態，不願意替柯文哲的決策背書？

以上談到的還僅只是京華城一案，柯市府8年目前已經累積出京華城、台智光、北士科三大案了，台智光案與北士科案柯文哲與民眾黨同樣也給不出具體明確的解釋，消除市民的疑慮。柯文哲似乎真認為「一皮天下無難事，再皮扯政治迫害」就能過關，嚴重羞辱民眾的智商，可悲的是這樣的人還在想著選2028，也還是有相當數量民眾支持，想一想真是讓人對台灣未來感到憂心。

（作者為網路媒體工作者）

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