在二月底結束了大九五期後，我驚喜地迎來了馬總統的和平之旅。受邀隨團出訪見證歷史，這對我來說是人生中格外珍貴的一次經歷。感謝馬英九基金會的肯定與邀請，讓我有機會參與這場特別的旅程。

從台灣飛越824公里抵達目的地後，我們受到隆重的接待，隨即馬不停蹄地展開11天的旅程。

「經濟之源 軍魂耀世」－廣東

在深圳這個兼具經濟特區身份的一線城市中，我們參觀了大疆、騰訊和比亞迪，每個企業都讓我留下了深刻印象。大疆展示的無人機技術讓我眼界大開，從小型生活紀錄到大型電影拍攝、救災及民生服務，無所不能。尤其是他們的三軸穩定器，作為政治幕僚時曾頻繁使用，於我而言有革命情感。騰訊作為最大的網絡社交公司，旗下推出的微信軟體更是家喻戶曉，將科技與民生結合得淋漓盡致。至於比亞迪，基於男孩對機械和汽車的特有，參觀歷程讓我非常興奮。我們都看到，能源汽車已成為現今的趨勢，對電池壽命和使用方面的關注，也令人歎為觀止。

行駛港珠澳大橋上，看到不同車牌和「香港」字樣，從未去過香港的我充滿好奇。跨海橋連接珠海、澳門和香港，重要性不言而喻，建成後促進區域經濟及珠江三角洲共同生活圈，實現了各地間的經濟聯繫。除提供交通便捷外，橋梁亦注重保護海域生態。同時彰顯對自然的尊重，成為兼顧發展與生態的重要基礎建設。

在廣州參觀孫中山故居、黃埔軍校，以及緬懷黃花崗七十二烈士，這是對中華民國革命歷史的一次深刻體驗。走過這些歷史遺跡，看見黃埔軍校外白牆的那句話，為「革命尚未成功」所震撼。這句話不僅是一種精神鼓舞，更是對當代青年的激勵和召喚。黃花崗七十二烈士犧牲的烈士平均年齡約29歲。回顧歷史，我深知革命的艱辛與付出，沒有先烈的奮鬥與犧牲，就沒有今日的我們。而剛過去的329青年節更讓我有所感觸，牢記國父的教誨，不忘初心，繼續前行。

在中山大學的交流中，我認識了許多同學，令我驚訝的是，許多人都是來自台灣的老鄉，聊天時發現許多共同點，特別有共鳴。印象深刻的是，有一個學伴在我到陝西之後，還持續跟我討論陝西美食「肉夾饃」，也相互分享照片，非常有趣。

「歷史薪傳 炎黃傳承」－陝西

在陝西，我們祭祀了黃帝，參觀了兵馬俑，並造訪法門寺及大雁塔。首次參與祭黃帝的體驗讓我參與慎終追遠，追念前賢間感慨於炎黃子孫的身份與歷史使命。而見到兵馬俑更是讓我心潮澎湃，從以前的課本和模型到現在親眼目睹，震撼與興奮難以言喻。在參訪法門寺與大雁塔時，我對佛教的薰陶格外有感觸。在普台高中就讀的三年中，師父常常向我們講解佛法，這次的造訪讓過去的記憶重新浮現，我感受到歲月的流逝和靈性的滋養。在陝西的日子裡，最令我印象深刻的是品嚐了一道美食叫做「ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」。在參觀法門寺期間，我們乘坐電瓶車時與解說員聊天，並學了一句當地方言「聊咋咧」，它的字面意思是「非常棒」或「好吃」，格外新鮮有趣。

說到陝西，不得不讚嘆它作為一座歷史古都的地位。在這次旅程中，我們前後參觀了國家版本館及陝西歷史博物館，也親眼目睹了兵馬俑和大雁塔等著名文物。其中一個特別的體驗是我們造訪了隆基綠能及農業示範區。坦白說，對於文科生來說，理解這些運作模式確實需要花一些時間，不過我對農業示範區的印象尤其深刻。當地的解說告訴我們利用溫室技術栽種作物，這樣可以有效地減輕天氣因素對農作物生產的影響。這種結合科技的農業模式不僅提高了生產效率，也使得農業更能永續發展。

「古都悠悠 文化博大」－北京

在北京的旅程中，我們參觀了故宮、行走在長城上，深思盧溝橋事變的歷史過往，同時也造訪了北京大學等地。雖然這已是我第二次訪京，但除了故宮以外，其他地方都是我第一次參觀。即使是第二次到故宮，我仍然感到震撼。故宮作為規模最大的宮殿建築之一，能夠保存得如此完善，實在非常不容易。走在宮殿內部，仿佛置身於宮廷劇的場景之中，讓我感到十分驚奇。說到長城，在前往長城的路上，透過車窗望出去，景色令人嘆為觀止。而站在長城上行走，卻非想像中那般容易。長城的存在不僅是對中華歷史的見證，更是對人類文明的貢獻。承載著每個時期的歷史與定位，其重要性不可忽視。

北京又被稱為「雙奧城」，分別於2008年和2022年舉辦了夏季奧運和冬季奧運。我們前後參觀了冰絲帶和鳥巢，近距離感受了溜冰場帶來的絲滑和體育的激情。同時，我們還登上了鳥巢的屋頂，俯瞰北京的夜景，這一切讓我留下了深刻的印象。

盧溝橋與抗日戰爭是歷史課本中長期提及，也是經常被翻拍的題材。盧溝橋作為抗戰的第一槍，承載了抵抗侵略的血淚，是重要的里程碑。經歷八百多年，盧溝橋仍屹立不搖，展現了自強不息的精神。對我來說，最震撼的是看到宛平城的彈坑和遺留下的砲彈，先烈遺留下滿滿的抗戰字句深深烙印在心。

在參訪北京大學的過程中，我達成了一個小小的成就，那就是公開發言回答了北大學生的問題。雖然有些緊張，但最終還是順利完成。此外，特別的是「太極」竟是北大男學生的必修課，與我交流的同學也帶著我體驗一番。這次參訪一共認識了八位同學，當中大二和大三的學生居多，讓我感覺自己好像老了。但在用餐時，我結識的五位同學，其中有一位和我一樣正就讀碩三，我們如遇知己般開心地握手，場景非常逗趣。在交流過程中，我們還聊到了最近很紅的電影「周處除三害」，而他們對於豐米便當也表現出了很大的興趣。這種意外的共鳴和交流讓我感到既愉快又充實。

這次旅程對我來說不僅是一次出訪，更是一次學習。其中令我印象深刻的是在盧溝橋時，一位老先生對我們說的一句話：「講歷史不是為了延續仇恨」。這句話深深觸動了我，歷史不應該成為仇恨的根源，而是成為我們理解和包容的一部分。這次旅程中，許多歷史場景躍然紙上，實際展現在眼前，心中不只激動與興奮，更多的是感動，也同時加深了解中華文化歷史的過去與反思。

青年、交流與認識是我認為這次參訪的三大核心，以和平發展作為兩岸關係的主旋律。透過青年交流，我們才有機會更深入地了解彼此，促進兩岸間的理解和友誼。儘管兩岸在政治觀點、價值觀念和生活方式上存在著一定的差異，但也正是透過對話和理解，我們能夠超越這些差異，尋找共同的價值和利益，求同存異間推動兩岸關係向前發展。青年交流被視為促進兩岸關係和平發展的重要途徑之一，也是我們此次出訪最大的意義。最後引用馬總統在南京中山陵的題字「和平奮鬥 振興中華」期許兩岸青年持續交流、和平共榮。（侯可輝 / 國立台北大學公共行政暨政策學系碩士生、大九學堂五期學員）

（本文來源：《奔騰思潮》）