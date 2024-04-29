經過漫長安排，現任行政院副院長的鄭文燦確定接下海基會董事長。許多論者認為，此安排是賴清德有意緩和兩岸關係，且近日北京也陸續透過開放福建赴馬祖旅遊、台灣文旦柚輸陸，並呼籲兩岸恢復直航等方式希望重啟交流，氣氛明顯有所變化，不排除是給賴清德及相關人事案的慶祝行情。但真是這樣嗎？

從結構面來看，由於大陸對台交流以透過象徵民間的海基會為主，而非象徵政府的陸委會，所以海基會等於是總統對大陸的直接談判代表，海基會董事長地位自然不低；歷屆海基會董事長也往往是總統的親信。

但自蔡政府以來，由於北京方面不願和政府談判協商，近8年來海基會董事長等於閒差，無法發揮作用。

所以，鄭文燦接海基會董事長，或可解讀為賴清德想冷凍曾經可能和他爭取大位的鄭文燦；但由於鄭文燦頗受蔡英文信任，因此還是在背後推了他一把。

換言之，此次賴清德的內閣人事，其實是賴清德意志與蔡英文、新潮流多方角力下的結果。其中被視為賴清德第一圈的卓榮泰出任行政院長，這當然是代表著賴清德的意志；而顧立雄等蔡英文的國安團隊成員，繼續被委以重任，這當然符合蔡英文的「期望」，順著這個脈絡，鄭文燦被安排在海基會，確實也是蔡英文因素發揮了作用，讓賴清德只能選擇妥協。

然而，賴清德新政府的人事安排做出不少妥協，但這樣做的結果顯而易見有兩大缺點。第一，派系失衡的問題並沒有完全解決，例如正國會只有林佳龍入閣擔任外交部長，而且林佳龍的前下屬鄭麗君躍升成為行政院副院長，這樣的政治安排對林佳龍而言，實在是忍辱負重之舉。

第二則是最嚴重的問題，也就是涉及國防、外交與兩岸的國安團隊，過往都是總統「自己人」出任，除了擁有總統直接信任，也是展現總統意志的最直接手段。然而，賴清德在這部分卻是大量留用蔡英文時代首長，等於凸顯賴清德在過往以來並沒有組建自己的國安團隊，人才不足。

更進一步而言，雖然鄭文燦確實有前往中國大陸與港澳交往的經驗，並且理應有相當程度的人脈網絡，但他出線的理由，確實不是因為對大陸有多少的專業及人脈，而是人事妥協的結果。雖然政治人物不乏跨領域的通才，但鄭文燦在蔡英文意志下接下海基會後，真的能靠著他的長袖善舞替兩岸打開一條活路？

必須說，賴清德對於鄭文燦，實在很難稱得上完全信任；若再加上美中對抗的大環境，更是讓海基會難有主動的發揮空間。因此，即便蔡英文這次幫了鄭文燦，但他想在冷凍庫大有作為，恐將有很大難度。

（作者為自由撰稿者）