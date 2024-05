拜登,在剛果達爾富爾大屠殺事件中,你曾表現出熱情;在迦薩,你在哪裡?你迷失了方向!這是被譽為「新聞界的良心」,獲獎無數,包括兩度獲得新聞界普利茲獎的紀思道(Nicholas Kristof)在4月21日《紐約時報》周日版的評論欄,以兩大版的篇幅寫的評論的標題(How Joe Biden Lost His Way in Gaza)。這絕對是對拜登的靈魂拷問。他是說:拜登,在達爾富爾的大屠殺中,你有良心,現在,在迦薩,你的良心何在?

其實,因為拜登跟紀思道有著幾十年的交情,這個標題已經算是客氣的了。在文章內,他就不客氣了。他直接指控說,以色列與哈馬斯的戰爭已經成為拜登的戰爭。在這篇文章中,他無情地在替拜登歷史地位定位,這個定位——拜登的戰爭——實際上成為拜登政治生涯中的重大汙點。就像越戰使詹森羞於見人,伊拉克戰爭使小布希躲藏在他德州的牧場中,現在,拜登有了他的不光彩的戰爭!

中國讀者應當都熟悉此人,他曾嚴厲批評過六四運動中的暴行,批評過中國的一胎化政策造成無數女嬰被溺斃,也曾經批評過小布希啟動的伊拉克戰爭。與《紐約時報》另一位國際知名的專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)相比,此人有更高一層的操守,數十年來堅持人道主義,為受苦受難的社會底層人民申冤,不論是否政治正確。佛里曼則不然,當初他反對美國與北約的東擴政策,可是,俄烏戰爭爆發後他就改變了立場,開始連篇譴責普丁,變成了拜登的啦啦隊員。

紀思道說,「迦薩已經成為掛在拜登脖子上的枷鎖,它不再只是尼坦雅胡的戰爭,也是他的戰爭,是他政績的一部分,也是他墓誌銘上的一部分……」他舉例說,以色列軍人駕駛美國製的F-16,向美國的一個著名的援助機構,國際搭救委員會(International Rescue Committee),投下了一枚1000磅的美製炸彈,這難道還不是美國的戰爭嗎?

一位曾經是歐巴馬和拜登政府的下屬Jeremy Konyndyk說,「這是拜登的戰爭……他們(指拜登政府)提供了這場戰爭需要的物資。他們給予這場戰爭政治支援。他們在聯合國中為維持這場戰爭提供了外交掩護。」

紀思道非常瞭解,拜登一直是猶太復國主義的強硬支持者,所以,10月7日,哈馬斯突襲以色列之後,他立刻堅定地站在以色列一邊,這是完全可以理解的。Daniel Kurtzer 曾經是駐以色列大使,他說,支持以色列是拜登的DNA。但是,紀認為拜登作了錯誤的判斷,因為尼坦雅胡是一個非常自私的人。他指出,1996年時,尼坦雅胡曾經以教訓的口吻指責柯林頓,令柯非常氣憤。拜登錯誤地認為他憑藉歷史交情,有能力駕馭尼坦雅胡,但是事實卻恰好相反,尼坦雅胡擺布了拜登。紀指出,尼坦雅胡不但不聽拜登的勸說,反而轟炸了伊朗駐敘利亞的大使館,造成伊朗多位將官的死亡。這是尼坦雅胡意圖擴大戰爭,拖伊朗下水,以此逼迫美國下水。也就是說,尼坦雅胡利用拜登的善意,反噬拜登。

紀指出,拜登一直遲疑,沒有向尼坦雅胡發出強硬的信號,以至於人道主義災難繼續擴大,造成33000巴勒斯坦人死亡,包括13000名兒童。造成迦薩57%的建築物被炸毀。 紀指出,拜登沒有迫使尼坦雅胡開放更多救濟通道,反而訴諸於空投援助物資,造成災民死亡,是一種示弱的表現。不但如此,在這段期間,以色列仍然在擴大西岸的定居點,侵佔巴勒斯坦人的土地,而拜登視若無睹。也就是說,尼坦雅胡幾乎可以為所欲為,而拜登成為幫凶,束手無策。

在以哈戰爭中,美國的雙重標準徹底暴露在全世界人的面前,使美國一切伸張人權的立場和宣傳變成虛偽。紀思道明白指出了這一點。他說,拜登的同情心是偏袒一邊的,對以色列人突襲之後的傷害感同身受,對巴勒斯坦人所受到的更大的痛苦卻若無所覺。他指出,他在國外接觸到的普遍批評就是美國的雙標和虛偽。一位挪威外交官對他說,美國的道德權威受到嚴峻的打擊。

他還回顧了越戰的那段歷史,將之與以哈戰爭互相比較。1968年,美國年輕人反越戰的浪潮迫使當時本來預備競選連任的詹森總統退出選舉,讓他的副手韓福瑞頂替。韓在嚴重分裂的提名大會上擊敗了反越戰的對手麥肯錫。可是,會場外成千上萬的的反越戰抗議人士與員警發生了暴力衝突,大批示威者被捕。民主黨的分裂使尼克森險勝,贏得大選。

巧的是,今年的提名大會也將於8月19日在芝加哥舉行。目前,在好幾所常春藤大學和其他知名大學的校園內,支持巴勒斯坦人的抗議活動正在展開。可以想見,如果以哈戰爭到8月時還沒有結束,那麼,示威者再次包圍提名大會的會場將是大概率事件。既需要猶裔財團的鈔票和猶裔選民的選票,同時還需要伊斯蘭教選民的支持,拜登已經陷入兩難。 不過,選舉勝負已經不那麼重要了,重要的是歷史定位——那塊掛在他脖子上的「拜登的戰爭」的招牌。

(作者為中美論譠社理事)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※