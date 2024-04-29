國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問北京，大陸趁機宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將檢核批准台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。國民黨團宣傳成果豐碩，民進黨團總召柯建銘則酸溜溜猛批是「賣台之旅」。如果國民黨此行能重啟兩岸觀光與農漁產品大賣，這樣的「賣台」行為應多多益善！

傅崐萁等17名藍委赴陸前，就被民進黨、綠營側翼及名嘴暗諷為一心舔共、無視花蓮強震災情。傅頂住輿論壓力，以「快去快回」方式，赴陸商談兩岸觀光與農產貿易，既不影響立院會期運作，也帶回大陸開放措施的好消息，這對準總統賴清德是一大壓力，從另一面看也是一大助力，因為賴才剛剛呼籲兩岸應自信交流。

大陸刻意在520前夕釋出善意，等同先展現交流自信，就等著看賴清德如何接球。這對賴清德已宣布的國安外交人事布局，更是一大考驗，因此蔡政府只由行政院長陳建仁膝射性回應。

至於主管單位交通部長王國材，同樣不思如何解禁赴陸團令，反指陸方開放幅度比想像中差很多，盼回到疫情前的往來。對照本月初交通部下修來台觀光客目標為1000萬人次，比原訂目標少200萬人次，顯然民進黨政府還沒準備好重啟兩岸交流。賴清德既然喊話對岸要自信交流，現在總不能自己沒有信心吧？

心虛加上酸葡萄心理，民進黨只能任由柯建銘總召耍嘴皮子批國民黨立委是「沐猴而冠團」的賣台之旅，帶回中共養套殺的「禮物」。柯建銘罵得既凶且過癮，難道忘了賴清德的信心喊話嗎？國民黨此行如果算是賣台，賴清德豈不成了還沒上任就準備賣台的總統？