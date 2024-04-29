415北台灣瀕臨限電危機後，各地陸續發生多次停跳電事故，使得缺電危機再度成為各界關注焦點。國民黨立委因而提出核電延役修法，希望能為核電延役去除法律障礙。但截至目前為止，即將上任的賴清德仍未對非核政策明確表達意見，現任行政院長陳建仁則未鬆口，強調「到2030年之前，台灣都不會缺電」，因此政府電力政策的重點仍是大力發展再生能源。

全國廢核行動平台4月27日動員民眾上街抗議國民黨修法，但僅有約百人參加；對照2014年的同一天，同樣的反核遊行有超過萬人占領忠孝西路。對照10年前、後響應反核活動的人數變化，可以清楚看到社會大眾對這個議題的態度已經改變了。

事實上，國際大廠的態度也已發生變化。民進黨政府常喜歡舉谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果等公司加入RE100為例指出，台灣眾多企業是這些大廠的供應鏈，因此也必須成為RE100的一員。

RE100是由氣候組織（The Climate Group）及碳揭露計畫（CDP）提出，意指百分之百使用再生能源，以減少碳排放和環境污染，讓企業永續經營。RE100所倡議的「綠電」並不包括核電，因此成為民進黨政府反核的重要理由之一。不過，RE100並非強制，若供應鏈的大廠有要求，台灣企業才有加入RE100的需要，否則企業並無義務一定要加入；此外，由於歐盟已認定核電是綠電，因此，使用核電的企業仍然可以獲得銀行融資，不影響經營。

另一方面，就算是那些一開始把RE100喊得震天價響的國際大企業，立場也有所調整。

亞馬遜公司在今年3月花了6.5億美元（大約207.5億新台幣）取得美國第6大核電廠。這座電廠的裝置容量約2500兆瓦，每年發電量為10億瓦時（Wh）。亞馬遜在聲明中公開表示，該公司本來計畫在2025年前使用100%再生能源，也就是實現RE100，然而「由於風力及太陽能發電過於依賴天氣條件，為了補充它們的不足，我們得投資其他清潔、無碳能源的項目。」買下核電廠就是其中之一的選擇。

谷歌也在官網上宣示，將致力於採購潔淨能源，以滿足所有營運電網「無時無刻」的電力需求，並依此提升潔淨能源採購效益，有助於服務電網「脫碳」。谷歌說，儘管過去6年，谷歌在可再生能源的購買量等於該公司全球全年的電力用量，然而，由於各個營運地區的可再生能源 (如太陽能和風力發電) 供應情形不一，考量到這類資源供應的不穩定性，因此仍須依賴會造成碳排放的能源為當地電網供電，公司的能源政策將改為在2030年前所有電網全天候採用無碳能源（CFE）。

從「購買與全年電力用量相等的可再生能源」到「全天候採用無碳能源」，挑戰更大的谷歌並沒有放棄核電，「因為所有的無碳技術都可對零碳電力有所貢獻，」包括無碳排的核電。

至於微軟，眾所周知近年來創辦人比爾蓋茲致力於發展新世代核電廠，他已計劃今年6月在美國蓋第一座新世代核電廠，預計2030年啟用。

RE100是好事，但真實的綠電不足，綠電憑證滿天飛只會造成粉飾太平的漂綠假象，以及大廠買光綠電憑證的不公平現象，不如實事求是，讓核電補綠電之不足，循序漸進。國際大廠轉彎了，民進黨政府呢？