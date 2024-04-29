行政院預計4月底前提出4名新任NCC委員提名人名單，原本內定新任主委的台經院四所所長劉柏立，傳出對黨政軍條款有特定立場，之後又因某媒體大亨介入而落馬。無論是何種原因，都印證了昔日標榜為獨立機關的NCC，早已淪為綠營的禁臠。

NCC的腐敗非一朝一夕，從蔡英文上任後就每況愈下。根據總統府之前遭駭的密件，蘇貞昌擔任行政院長任內提名的NCC委員，以立場偏綠、可處理中天為原則，公然把NCC委員當政治打手。這些NCC委員也確實不負綠營所望，不僅強制將中天新聞台自52頻道下架，還協助綠營擴大媒體版圖，並護送爭議不斷、被外界認為根本不符資格的鏡電視新聞台上架。

鏡電視新聞台從成立之初就有綠營政治勢力介入，2022年3月曝光的錄音檔，鏡電視創辦人裴偉在執照通過前就向大股東表示，蘇貞昌要求NCC主委陳耀祥盡快通過執照，英系要角洪耀福也跟陳耀祥說「這個是總統的旨意」，儘管裴偉事後解釋是自己「膨風」，但NCC確實在不久後，就讓該台取得執照。

鏡電視之後又被爆出裴偉自肥拿高額「顧問費」、把自家《鏡週刊》員工掛在鏡電視名下，2022年3月更爆發1個月內連換4名董事長的狀況，NCC不但視若無睹，還洩露檢舉人信函及個資給鏡電視高層，種種離譜行徑，讓獨立機關的精神蕩然無存。

為釐清真相，立法院交通委員會3月11日成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，要求NCC提供資料，但NCC卻以該案屬於公司治理與機關監理事項為由拒絕，NCC寧可充當鏡電視門神，不惜對抗立院的作法，讓全案更是黑影幢幢啟人疑竇。

現又傳出原本內定新任NCC主委的劉柏立，因為對「黨政軍退出媒體」的想法與民進黨高層有落差，及某位媒體大亨介入而落馬，無論結果如何都再次印證，NCC委員提名人選已成為民進黨各方勢力角力的目標。

NCC如果只是扮演專業審查和監督媒體的機關，各方勢力根本不屑一顧，之所以想介入委員提名人選，目的不外有二：一是過去的所作所為見不得光，必須趕緊找自己人掩蓋真相；二是想讓未來的NCC委員也能成為自己的打手。

此次提名人選，名義上是由行政院長陳建仁負責，實際上卻是府黨主導，但人選若出問題，最終要由未來的總統賴清德和行政院長卓榮泰扛責。賴清德標榜新閣新氣象，只有摒除政治立場，真正提名專業人選，才能避免有朝一日東窗事發，還要為NCC過去的胡作非為背鍋。