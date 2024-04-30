隨著美中貿易戰、俄烏戰爭、新冠肺炎的肆虐等，全球經貿體系也起了翻天覆地的變化。其中，新冠肺炎重挫了中國大陸經濟，雖然解封後出口一度好轉，但因全球經濟趨疲，大陸經濟也顯得欲振乏力。而美國經濟雖然展現韌性，但在利率大幅攀升下，耐久財消費不如民生必需品的消費熱絡，但筆電、家電、手機等耐久財才是東亞／東南亞國家對美國出口的主力，因此亞洲國家的出口表現也不如預期。在客觀大環境丕變下，以出口為導向的台灣經濟亟需轉型應變。

在國際重大政經事件方面，美中貿易、科技戰，引發的民主同盟、友岸外包，也導致全球供應鏈版圖的重整。而全球供應鏈重新布局也涉及了母公司、海外子公司的鏈結，因此亟需數位轉型的投資。

其次，在地緣政治的壓力下，根據財政部的最新統計，台灣對陸港出口依存度已從2020年的43.9％逐年降至2023年的35.2％，台灣廠商也被迫前往海外投資、分散風險，如何建立本地投資跟海外投資的雙向互動生態系避免產業、人才空化，也值得正視。

再者，在歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的運作下，淨零排放成為顯學，缺乏綠色轉型，除了出口面臨高額碳稅影響競爭力之外，在國內貸款，取得大廠的代工訂單也會面臨諸多的障礙，鑑此，綠色轉型成為企業生存的關鍵。

值此全球經濟混沌不明，美中兩大經濟強權成長可能滑落下，有何替代市場？或如何加值產業的利潤，廠商或擴大內需，或尋找分散出口市場，或提高利潤率，均相當重要。

此外，年輕人低薪、高房價，如何誘導台灣過剩的資金不要全數投入房地產，引導投入創投、實質投資，一方面可以加速升級轉型，另一方面又可以幫助年輕人創造優質的就業機會。

而更長遠之計，台灣政府應擘劃更高層次的戰略，使廠商在對外投資、國內永續發展尋求平衡點；並促成台灣對外投資，外人對台灣投資的雙向互動交流生態系，進而重新定位、強化台灣經濟。

在上述多重壓力衝擊下，政府必須要有一套整體的經濟產業戰略，才能因應世局劇變的挑戰。我們主要的建議包括：

第一、經濟的重新定位：美中貿易／科技戰、兩岸緊張，以及台灣+1的壓力之下，台灣企業必須尋求全球布局、對外投資。因此建構海外投資和國內的聯繫，推動台灣成為全球高科技運籌基地及亞太營運總部，尋求人才、技術、資金、商業模式的雙向流通，避免產業空洞化，並進一步提升產業的全面競爭力。

第二、市場的中長期重新定位：在美中經濟轉弱下，台灣必須分散出口市場，除了東協國家之外，中長期可以日本、印度為長期的戰略夥伴，同時擴大內需以及尋求海外運籌基地，透過倉儲、運送據點、展示中心和供應商、通路商洽談基地，來協助廠商提升經貿效率，尋求市場多元化的新定位，並使新南向政策可以確實落地，發揮更大的效率。

第三、尋求產業新定位、二次全面升級轉型：在面臨數位、綠色的雙軸轉型及缺工、少子化的自動化壓力下，台灣應該以政府的租稅優惠、補助，加速協助廠商投資，達成數位、綠色轉型及商業自動化的目標，但應有落日條款，而非萬年獎勵。

第四、政府角色的重新設計：面對產業M型化，應加強半導體的縱深及橫向擴散效果，以避免台灣過度向半導體傾斜的困境，亦即應該強調高科技和傳統產業的鏈結，強化高科技對傳統產業的擴散效果。此外，服務業主管部會應加速服務業的鬆綁產業化，產業化KPI，將超額儲蓄、龐大的保險基金導入長期照護、國際醫療、雙語教育、金融理財、都市更新等服務業，進而精進它們的商業模式、擴大服業規模與競爭力，為年輕人創造更多高階的就業機會。

改革向來不易，在變局中推對改革更加不易，但不改革就可能被新時代所淘汰，因此期待即將在520就任的賴清德新政府都能拿出魄力、務實解決上述各項艱難的施政挑戰！