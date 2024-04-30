台灣在野黨存在的價值為何？就是利用各種管道方式替台灣及各地民眾爭取權益，一方面可以監督民進黨，做民進黨做不到的事，克服民進黨意識形態的心魔；更重要的是，替台灣民眾帶來確實紮實的利益，在野黨雖然沒有身分和立場，但只要能替台灣各縣市民眾哪怕帶來一點的好處，這樣的兩岸交流都是值得的，對兩岸和平發展都有正面的幫助，這也是國民黨的存在確實在兩岸衝突時具有緩解的作用。

外界對傅崐萁率立委團一行赴陸或許有不同的看法，包括時機、能爭取到的東西或被統戰之虞等疑慮，但總體來說，只要對兩岸和平及台灣有利的事情都應當義無反顧去做，不畏流言，在法律規範及媒體輿論的監督下，傅崐萁一行可謂是圓滿成功。

傅崐萁表示，希望兩岸能盡速全面推動交流，這次能在這麼短的時間內帶回豐碩的成果，他深表感謝，也希望兩岸打破過去的寒冬，迎向春暖花開的時刻。

首先大陸對於傅崐萁率團此行仍是善盡地主禮遇之責，沒有刻意挑起政治矛盾，傅崐萁等17名國民黨立委先後與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧、文化和旅遊副部長饒權、中國海關總署副署長趙增連等中共官員會面，先後表示要對花蓮地震災民捐組合屋、將開放福建居民到馬祖旅遊，以及開放台灣文旦輸入等；台灣觀光業者對此均表示「正面期待」，希望兩岸能夠恢復暢通的溝通管道，雙方政府能夠暫時擱置政治歧見，以照顧兩岸同胞的情感與生計為優先，儘速開放兩岸人民交流，如此可望互蒙其利。

其次，政協王滬寧主席表示，習近平講話「為我們進一步做好對台交流合作工作指明了方向」，大陸要堅持以習近平指示和重要講話精神為指導，全力做好對台交流合作的工作，「要堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預，同台灣同胞一起為同胞謀福祉、為台海謀和平、為民族謀復興」。這四個原則便是大陸對台任何人交流的基本原則。

再者，許多區域立委都有民意的期待與壓力，希望能夠帶來正面消息以有助於地方觀光及經濟振興，此次傅崐萁率立委團確實帶來農產品等便於銷陸的正面訊息，對於台灣地方振興具有正面的幫助。一直以來，國民黨都應當多發揮縣市執政作用，替人民爭福利的功能，多一些縣市首長出面，政黨應當在背後支持。

令人感動的是，由於花蓮地震災害，國台辦發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿指出，中方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，並透過兩岸紅十字組織捐助。朱鳳蓮表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。朱鳳蓮指出，花蓮災區民眾希望盡快有較為安定、相對方便舒適的活動板房（組合屋）住所，中國方面願意提供幫助，將透過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資盡快順利入台送給災區民眾。

總之，無論外界對傅崐萁率立委團多麼酸言酸語，無論是否帶來多少實質的幫助，都是一股心意，只要有助於台灣發展，有助於民眾生活，這樣的出訪都有價值。國民黨對台灣的貢獻，親美外界不信，那麼和陸的價值外界總該客觀地看待吧！挑起兩岸衝突不難，在兩岸尚未終止敵對狀況下緩解衝突卻不是很容易，賴清德應當辯證理性看待兩岸交流，反求諸己，是自己做不到、還是不願做，倘若不願做，別人幫著做還要給對方戴紅帽子，真的沒必要這樣做！

從資本主義的角度來看，倘若兩岸發生衝突，受害最慘的不是一窮二白的無產階級，而是毀掉資產階級一輩子所辛苦付出的努力結果，因此，肯定傅崐萁率立委團訪陸的作用，這正是國民黨今日對台灣所帶來的貢獻之一。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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