雞蛋是一種超級食物(Super Food)，除擁有優質蛋白質外(蛋白)，尚包含脂肪、維生素和礦物質(蛋黃)，故其營養價值比肉類更佳。一般而言，對於身體健康，膽固醇正常的人來說，一天多吃幾顆蛋，科學已經證明無礙健康，但對於罹患心血管疾病、高膽固醇血症和糖尿病的病人而言，則是建議適量，不要吃太多顆，同時還應避免早餐時，經常與雞蛋一起吃的東西，例如乳瑪琳抹吐司、培根和其他加工肉類，因為它們才是真正的心臟健康殺手。

然而，對於患有心臟病/高血脂的人來說，仍然有人會或多或少擔心蛋黃是高膽固醇食物，對心血管健康不利，要嘛不敢吃，要嘛把蛋黃丟棄，甚為可惜。剛好這個月(2024年4月6~8日)在美國喬治亞州亞特蘭大市舉辦的美國心臟病學會年度科學會議上，就有杜克大學教授將此項擔心，利用臨床試驗的結果予以釋疑，因此筆者特別為文，為大家說明這篇科學論文的內容。

此次試驗是由美國北卡羅萊納州杜克大學醫學院努拉維什醫師(Nina Nouhravesh)所領導完成的，共有140名參與者，每位都必須曾經歷過一次心血管事件或有兩種心血管危險因子，如高血壓、高膽固醇、肥胖或糖尿病，年齡需≧50歲（平均為66歲），其中一半為女性，27%為黑人。患者被隨機分配到雞蛋組(每週食用≧12顆)或是不吃雞蛋組（每週少於兩顆），試驗總共進行四個月。患者在研究開始時，首先需門診就診和抽血檢查，並於研究的第一個月底和第四個月底，進行家訪，測量血壓/心跳後，並抽取血液樣本。在第二個月和第三個月底時，進行電話訪查，並確認每位患者每週的雞蛋消耗量。

血液檢查項目包括血液中高密度脂蛋白膽固醇(以下簡稱HDL)、低密度脂蛋白膽固醇(以下簡稱LDL)、總膽固醇、低密度脂蛋白顆粒數、apoB (一種脂質生物標記)、高敏肌鈣蛋白（Troponin；心臟損傷標記）、胰島素阻抗分數、維生素和礦物質。結果顯示，雞蛋組的HDL（「好」膽固醇）有些微下降0.64 mg/dL，LDL（「壞」膽固醇）降低3.14 mg/dL，雖不具統計上的意義，但至少表明每週吃12個雞蛋不會對血液膽固醇產生不利的影響。另外，雞蛋組的低密度脂蛋白顆粒數、apoB 、Troponin和胰島素阻抗分數統統均呈現數字性的下降，且血液中維生素B的濃度增加。

科學已知，心血管疾病是透過高血壓、高膽固醇、體重增加和糖尿病等危險因子所介導引起的，飲食習慣當然會對這些因子產生顯著影響，因此，已經有心血管疾病的人，每天吃雞蛋是否會影響血中膽固醇，進而導致心血管疾病惡化，是大眾關心的焦點，但一直沒有定論。今天這則臨床研究，讓我們確信，即使是高風險人群，吃雞蛋是對心臟健康沒有壞處的，甚至可能受益。

雞蛋是日常生活中蛋白質和膽固醇常見且相對便宜的重要來源，歐美各國已經常態化生產「營養加強雞蛋」(Fortified Eggs)，類似台灣所謂的「機能蛋」，但台灣「機能蛋」的中文含義，似乎比較偏向單一營養素的增加(像是Ω3脂肪酸或葉黃素等等)，且價格較一般雞蛋貴(每顆大約台幣12元vs 6元)。

而國外的「營養加強雞蛋」，由於是飼養方式的改變(雞隻飼料和養殖空間)，加上大規模生產，因此已有取代一般雞蛋的趨勢，價錢也跟普通雞蛋接近(每顆約美金0.33元)，以美國雞蛋最大供應商--- Eggland's Best的飼料為例，就是採取全素飲食(無動物脂肪或動物副產品)，內含穀物、菜籽油、米糠、海帶、苜蓿粉和維生素E，也不添加荷爾蒙或抗生素。所以生產出來的雞蛋，其飽和脂肪含量(比一般雞蛋)降低25%，Omega-3 含量增加一倍以上，維生素和礦物質都增加(如碘、維生素 D、硒、維生素 B2、B5和B12)，這次杜克大學臨床實驗使用的雞蛋也是由Eggland's Best贊助的。去年(2023) 「營養加強雞蛋」全球的市場規模已達3.8億美元，粗估2033年將達8.2億美元，可望逐步取代現階段較差飼養方式所得的雞蛋。

這次的臨床試驗屬於中等規模，而且是由患者自我報告其雞蛋消費量，且未調查其它飲食的消耗情形，同時又是一項非盲研究，也就是患者知道他們屬於哪個研究組，雖然有一定的侷限性，但仍然是一個有用的資訊，希望在未來更多的大型研究中可以再次確認這些研究的結論。

（作者為藥理學教授）

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