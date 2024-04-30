所謂第一島鏈泛指從日本、琉球、台灣、菲律賓、婆羅洲至印尼等一系列島嶼連線；第二島鏈則是指從日本小笠原群島、馬里亞那群島、關島、帛琉及加羅林群島直至巴布亞紐幾內亞止。

島鏈是地緣政治的戰略名詞，在冷戰初期，50年代由美國國務卿杜勒斯所提出，希望藉由東亞各諸島鏈串接，以圍堵蘇俄及中共共產主義擴張行動。隨著70年代，美、中、蘇三國間政治局勢變化，美國將其圍堵戰線由太平洋島嶼沿岸推進至中蘇之邊境線上，故太平洋東亞之「島鏈戰略」觀念，始終未納入美國全球戰略思維的主流。

然近30多年來，蘇俄瓦解及中國大陸迅速崛起，島鏈戰略再度引起地緣政治學者高度關注。美國國防部每年向國會提報有關中國軍力報告書，自從2000年起26頁逐年增加到2023年212頁，由此可觀察到美國政府對中國威脅的高度重視。另一方面自2006年起的年度報告中，偶爾引述此一地緣政治理論上「第一島鏈」名詞，隱約企圖建立後冷戰之另類圍堵戰略。然而歷年來，在美國官方正式發布的國家安全戰略或其它有關戰略文件中，卻從未說明或倡議此一「島鏈戰略」。

不論任何事務，其戰略位置及高度，常伴隨著議論的主體、時間、威脅方向、強度及戰略環境等等關鍵因素，產生動態改變。長久以來，我們一直都認為台灣地理位置位於第一島鏈之中央，其戰略地位至關重要，視為不沉的航空母艦。然而第二次大戰結束前，美國準備進攻日本本土，就當時艦機之航程，琉球戰略價值，顯得比台灣更為重要，故跳過台灣，北上直攻琉球，由此可看出戰略價值的動態變化。

第一島鏈所串接的西太平洋海域及各島間距離均相當寬廣，依海上國際法，任何國家都享有穿越及航行其間海域的權利。然而島鏈並非圍牆，無法擋住中國大陸進出太平洋區域。然欲建立一聯合空中、水面及水下整合偵搜系統且能連接各島間之指管能量，仍需要投入相當時間、成本及技術等資源之配合。目前僅美軍還可藉由冷戰時期建立的整合水下監視系統(IUSS)與太空作戰能量，提供部份監視實力，支援部份島鏈的防禦能力。日本雖然已於其西南島嶼增加駐軍及配置導彈，但如果需要形成島鏈之反介入/區域拒止(A2/AD)能量，仍尚付闕如。

另就中國大陸防禦性海洋戰略而言，彈道核潛艦不出第一島鏈，於近海活動時，即俱備戰略威懾能量，巨浪二型洲際彈道導彈，已可覆蓋美國中、西部之高價值目標，此舉將有效降低第一島鏈的戰略價值。再則，其現行太空與空中偵監能量、各型導彈之射程、精準度、破壞力及艦機之運動能量，第一島鏈不僅無法阻擋中國大陸海、空軍及火箭軍運作，反而會影響美國航母戰鬥群接近島鏈的軍事活動。即使在有限度衝突狀況下，長程制海及攻陸導彈將壓縮美國太平洋軍力之展示及行動空間。

防線是需要駐紮軍力、艦機部署及各島嶼相互間建立指揮管制及協調聯繫能量。目前所謂第一島鏈，僅為概念性說法，既沒有詳實的理論，更無實際行動藍圖。嚴格地說，尚未建立一落實之防衛線。

現常用的「第一島鏈」用語，在地緣政治戰略觀念上，是以華盛頓為中心，就美國的國家利益來看。但若轉換成以北京為中心，這所謂的第一島鏈則可能就變成北京的最後島鏈。各方利益實體以不同的角度及位置觀察台灣之戰略價值，其論述會有極大的差異。因此考慮美中兩強對峙下之戰略思維，我們宜建立以台灣為中心的島鏈戰略，進而尋求獲得最大的利益，照顧人民的生活福祉。

（作者為國際應急管理協會台灣代表）

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