在中西非的許多法語國家如馬利、幾內亞、布吉納法索、查德、尼日、加彭，過去幾年歷經軍事政變後，另一個前法國殖民地的塞內加爾，剛在3月下旬完成該國民主化以來第3次的政黨輪替。儘管在選前曾出現選舉將要延後的爭議，反對黨政治人物被下到監中，但最終還是在現任總統任期結束前進行投票，兩位反對黨候選人也結盟參選，在第1輪就獲得過半的選票勝出。

塞內加爾獨步法語非洲，文人執政長達60多年從不中斷。這次選前的發展非常令人擔憂，但為何最終卻能和平落幕，並且順利完成政權更迭，原因何在？從看守所走向總統府，新當選的領導人僅花上18天的時間，還真是塞內加爾的傳奇。

塞內加爾於1960年脫離法國獨立，首任總統是建構黑人文化認同(Negritude)理論、篤信社會主義的詩人桑戈爾(Leopold Sedar Senghor)。雖然桑戈爾曾在法國大學教書，但執政後並未採取法國第4及第5共和的多黨民主制，而是將執政的塞內加爾社會黨(Parti Socialiste du Senegal, PS)訂為唯一合法政黨。桑戈爾不像許多非洲開國領導人一樣眷戀權位，他在1980年宣布退休，且在之前兩年，讓塞內加爾成為三黨政治的國家。

總理吉歐夫(Abdou Djouf)繼任後，展開多黨民主選舉。他3度連任，但在2000年總統大選中，敗給5度參選的長期反對黨塞內加爾民主黨(Parti democratique senegalais，PDS)領導人瓦德(Abdoulaye Wade)，是該國第一次的政黨輪替。值得注意的是，吉歐夫在第1輪還贏瓦德10個百分點，但第2輪得票率沒有增加，反以17個百分點敗下陣來。2012年，瓦德競選第3任時，儘管在第1輪的選舉中領先對手薩爾(Macky Sall)超過8個百分點，但沒想到第2輪在反對陣營集中選票後，反以30個百分點落敗，完全遭到選民的羞辱。

這兩次選舉，讓外界對塞內加爾選民的政治行為有了新的認識，就是想要長期執政的政黨或政治人物將會遭到選民唾棄。薩爾總統並沒有洞察這點，儘管他兩任任期屆滿前，就因任期限制不能再競選連任，仍想讓欽定接班人的總理巴阿(Amadou Ba)順利出線，因此先是將反對陣營的主要對手松科(Ousmane Sonko)用各種作奸犯科的名義判刑入獄，松科所屬政黨的秘書長費伊(Bassiro Diomaye Faye)也因散播假消息、藐視法庭及煽動叛亂等罪名，遭到逮捕拘禁。

此外，原訂今年總統大選時間前3周的2月初，薩爾總統因群眾不滿其支持者無法參選，走向街頭抗議，宣布將選舉無限期延後，讓觀察家覺得動機不單純。不過，在國際輿論施壓及國內抗爭持續的情況下，薩爾先是宣布改在12月舉行，後被憲法法庭判定延後選舉與憲法牴觸，因而倉促在薩爾卸任前1周進行投票。

與前幾次總統大選歷經兩輪選舉才分出勝負相比，今年執政黨的候選人巴阿不僅在第1輪未能領先，且僅獲得3成6的選票，而反對黨方面，松科力挺的費伊則一舉拿下5成4的選票，輕易過半勝出，順利完成民主化後第3次的政黨輪替。

年僅44歲的費伊成為塞國史上最年輕的總統，也是當下非洲民主選舉所產生最年輕的國家領導人（另外4位較年輕者都靠軍事政變上台）。當然，最戲劇性的發展，莫過於費伊和他新任命的總理松科在3月15日才獲得釋放，不到10天之後，於3月24日贏得大選，並在4月2日宣誓就職。

但最令個人印象深刻的，則是塞內加爾選民總是讓已連任的總統或是任期屆滿總統所屬的政黨，再尋求連任或延續政權時，狠狠地給這些政治人物一個教訓。他們所展現不被政黨綁架或情緒勒索的獨立性及判斷力，反倒是自認為民主成熟的台灣選民可以學習之處。（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）