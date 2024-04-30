中國大陸和台灣之間的關係一直是國際關注的焦點之一，在過去幾十年裡，兩岸關係的發展一直波濤洶湧，時而緊張，時而緩和。近年來，隨著中國大陸日益強大的經濟和軍事實力，兩岸關係的動態更加複雜。

中國大陸堅持「一個中國」原則，認為台灣是其領土不可分割的一部分，主張統一是不可逆轉的歷史大勢。台灣則主張「一個中國，各自表述」，強調自己擁有獨立的政府和主權地位，並且堅持民主自由的價值。

在蔡英文主政期間，兩岸關係的緊張局勢有所升級，尤其是中國大陸加強了對台灣的軍事壓力和外交孤立，例如對台灣舉行軍事演習、限制台灣參與國際組織等。這些舉動使得台海局勢更加不穩定，增加了地區安全的風險。

但兩岸關係在近期出現了新的轉機和機遇，中國大陸方面採取了一系列開放措施，包括開放福建居民赴馬祖旅遊、放寬陸客來台自由行申請、開放文旦柚進口等等，這些措施被視為對台灣新政府釋出善意。

在此同時，國民黨立委傅崐萁也率團赴陸進行「和平破冰之旅」，雙方進行了廣泛的交流和對話，為兩岸關係的解凍創造了有利條件。綜觀這一系列動態，我們可以發現雙方都在努力營造一個良好的氣氛，為改善兩岸關係鋪平道路。

但是令人遺憾的是，民進黨對於這些正面作為並未給予足夠的肯定和回應。相反地，他們不僅質疑國民黨訪問團的動機，還對中國大陸開放措施採取觀望和冷淡態度。這種謹慎甚至懷疑的做法，反映出民進黨在處理兩岸關係時仍以基本盤選票為最大考量，欠缺信心和勇氣。

客觀來說，兩岸交流確實涉及複雜的政治因素，需要高度謹慎。但如果過於僵化和猜疑，勢必會錯失良機，影響台灣民眾的切身利益。賴清德曾經呼籲雙方應保持「自信」進行交流對話，這一理念非常正確。唯有建立在互信基礎之上的對話，才能真正推動兩岸關係的和解與發展。

值得重視的是，當前的國際形勢有利於緩和兩岸的緊張關係。美國國務卿布林肯訪中時強調了維護台海和平穩定的重要性，而美中關係趨緩也為兩岸改善關係創造了有利外部環境。賴清德即將就任總統，這是他施展領導魄力、開創兩岸新局的大好時機。

雖然兩岸關係中確實存在一些敏感而棘手的問題，無法一蹴而就，但只要秉持務實、理性的態度，保持開放包容的心態，這些難題都可以迎刃而解。賴清德作為準總統，更應擺脫意識形態的桎梏，真正以國家和人民利益為重，在確保主權和尊嚴的前提下，勇於開拓兩岸關係新視野。

目前兩岸關係正處於一個解凍的關鍵時期，雙方都應該珍惜這一難得的機會，審時度勢、把握良機。唯有克服猜疑和隔閡，在相互尊重的基礎上，建立務實、理性的對話機制，兩岸關係才能真正步入和平發展的軌道，也才能為人民謀求最大的福祉。

（作者為台北商業大學前校長）