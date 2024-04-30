稍早我曾經寫文章批評國家人權館經常拿1950年代初被逮捕槍決的共諜獄中家書，大作文章，成天開追悼會，把人權館當成北京八寶山中共烈士紀念園。這些共諜是因為組織地下工作，在台進行破壞和宣傳，以及配合解放軍渡海登台，實現民政接管工作而被槍決。任何國家在激烈的交戰狀態中，一旦逮捕對方的間諜，一定立刻槍決，否則如何對得起前線作戰犧牲的我方官兵弟兄？人權館既然這麼熱愛擁抱敵人的間諜，今天民進黨政府應該去擁抱中共戰機船艦才對啊！為什麼要碎碎念呢？還去弄什麼《反滲透法》？

不僅如此，現在人權館甚至進一步，在他們所主辦的現場導覽活動中，甚至把國民黨的黨產也列入「不義遺址」，甚至說日據時代這是多麼美好的建築等等。現在連國民黨黨產也變成「人權問題」，而且還聯繫上「日據時代的美好」，這也變成人權館的業務了。所以可以看出民進黨政府操弄的人權館本質上是日偽附隨組織，最荒謬的是，大日本帝國早已滅亡，台灣總督府甚至連荒煙蔓草的殘墓也不存在，迷戀日本殖民只是一種精神變態，把「人權」聯繫上「戀殖」，不僅沒有任何人權可言，剛好是人權的對立面，可悲可恥。

就以上兩點我再做一些說明，以最近出版《來自清水的孩子》的蔡焜霖為例，蔡焜霖的叔叔入贅林家，他的堂妹林麗韞小時候就隨家人遷居日本神戶，18歲那一年回到中國大陸參加社會主義祖國的建設，進了中共中央對外聯絡部，後來成為忠貞的中國共產黨員。1972年，毛澤東與田中角榮會面，林麗韞就是毛澤東的日文翻譯，參與了中共對日外交的重大事務。

1980年代從外交工作退下來後，林麗韞成為第一屆全國台灣同胞聯誼會的會長，除了照顧在大陸的台灣人外，也接待訪問大陸的台灣人士，包括民進黨人士。後來兩岸政治環境改變，林麗韞回到台灣，見了堂兄蔡焜燦、蔡焜霖。後來我做口述歷史時，分別採訪林麗韞和蔡焜霖，林麗韞說：「焜霖想法跟我比較近。」蔡焜霖也笑著跟我說：「當初參加共產黨的年輕人都是很單純的。」他還把林麗韞和蔡家三兄弟見面的照片提供給我。

稍後我會另外寫一篇文章「來自清水的女孩」，來講述兩岸中國人在內戰中的生離死別，以促進民族和解的根本認識，也糾正現在一堆胡亂造假歷史的作法，不是徹底的無知，就是刻意造假的邪惡。

至於人權？藉用批判國民黨黨產偷渡迷戀日本殖民的情緒，更是下流到了極點。黨產問題現在還在打官司，民進黨政府還經常輸掉官司，人權館已經迫不及待以「人權」的名義充當政治打手，濫用政府機器到了極點。

至於日據時代的人權，更不值得一提。在二戰中淪為一片廢墟的日本，嘗盡了軍國主義的苦果，今天的日本人早就跟戰前的軍國主義與殖民主義切割清楚。別說今天中國大陸和韓國的大眾文化不斷提醒過去日本侵略的罪惡，好萊塢電影裡的二戰日本軍隊也是兇殘無比，日本電影提到過去也是不堪回首。唯獨今天一些台灣人提到過去日本帝國的壓迫卻大聲叫好，幾張日據時代的廉價明信片就足以讓他們露出淌著口水的呆樣。

這也提醒了我們民進黨是如何的濫權，透過文化部、人權館，還有林林總總的單位和個人，隨心所欲地造假歷史，羞辱抗日先人先烈，這種胡作非為必須要逐步地糾正和改變。