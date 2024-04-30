國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸歸來，獲得陸方對兩岸關係的試探性鬆綁，政界反應毀譽參半，藍白均肯定此行有助兩岸解凍，呼籲新政府珍惜善意，盡快恢復兩岸雙向交流，綠營心態則更為多樣，有觀望、有酸葡萄，也有氣急敗壞。最後的關鍵，還是回到賴清德以及520後新政府如何回應。

北京策略很清晰

國民黨立院黨團17名立委赴大陸溝通，為台灣百工百業爭取利益，為台海爭取緩和空間，綠營向來都看不慣，「親中賣台」、「統戰水果」喊了20多年，還是那套不變的說詞。但耐人尋味的是，民進黨內對傅崐萁此行的態度，出現了「打藍不打紅」的微妙變化。

例如，蔡政府交通部長、觀光署長均肯定陸方有釋出善意，台南市長黃偉哲認為兩岸融冰是正向訊息，而個別具有代表性的賴系立委，亦表達出樂觀其成、期待兩岸交流的態度。

弔詭的是，綠營內部對傅崐萁此行反彈最激烈者，反而是一向沉穩、老練的立院黨團總召柯建銘。平時惜字如金的老柯，不惜在臉書發出長文，抹紅傅崐萁、痛罵國民黨，順帶狠批民眾黨，基本上把所有難聽的話全用上了。不過，老柯的飆罵，表面談兩岸問題，其實是「公報私仇」，將藍白占優勢之下，民進黨在新國會節節敗退的怨氣，藉傅崐萁訪陸一股腦發洩出來。

可見，民進黨其實對傅崐萁訪陸後北京釋出的「和平曙光」留有餘地。從此次陸方高規格接待藍營立委後，僅恢復閩客遊馬祖、為閩客赴台團體遊留白，並為特定水果檢疫鬆綁的動作來看，北京的策略很清晰：「面子」送給國民黨，「裡子」留給賴清德。至於新政府要不要接，就看賴清德的520演說及新兩岸團隊的具體政策回應。

換言之，賴清德不久前拋出「民共良性對話」，大陸近期這些動作，反而說明他們並不想「完全繞過」民進黨，仍然有意恢復兩岸公權力協商、對話的可能。例如，大陸交通部、民航局均透過「兩會協議既有聯繫管道」促請我方恢復兩岸客運航線，此舉有兩個意涵：第一是尊重我方公權力、尊重兩岸既有協議及聯繫管道的有效性；第二是創造兩岸官方互動的契機，並未刻意要求我方在特定前提下回函。

賴清德順勢接招

傅崐萁登陸前，正值賴政府國安及兩岸團隊亮相，談及兩岸議題時，賴清德特意對媒體表示：「期待中國願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道，如果一直不願意面對，而只是和在野設定前提下交流，不會贏得人民信賴支持，長此以往對中國不見得是好事，對兩岸和平發展更不會帶來正面影響。」事實上，大陸此次藉國民黨立委，向新政府拋出恢復陸客來台觀光的願景，並在尊重既有兩岸公權力協商機制情形下，向我官方正式提出逐步恢復兩岸客運的訴求，不就是對賴清德上述言論的正面回應嗎？在野黨代表6成民意，執政黨代表4成民意，北京或許都考慮到，也回應到了。

如此一來，若紅藍綠白這四股代表兩岸民意、決定兩岸走向的重要力量，共同以「兩岸和平交流」為基礎，為有序恢復民間交流各司其職、各盡其力，就完全有可能走出過去8年乃至更長時間內，兩岸關係與政黨鬥爭、統獨鬥爭糾纏不清的困局，形成真正有意義的善意循環。

賴清德口中的「民選合法政府」並沒有錯，但也必須正視並尊重「民選多數國會」促進兩岸和平交流的主張與行動。同樣地，賴清德在面對是否赴立法院國情報告的問題上，一口一個「遵守憲法」，也應該遵守《憲法》及《憲法增修條文》中有關兩岸關係的法律定位，才是兩岸和平現狀的守護者。

美國國務卿布林肯訪問大陸前夕，中方鴨子划水成功斡旋巴勒斯坦的法塔組織、哈瑪斯在北京會談。以此類推，兩岸和平、朝野和解，不僅一脈相承，更是兩岸人民、尤其是台灣人民的理想。從恢復民間交流開始，紅藍綠白一條心，面對陸方漸進式恢復兩岸交流的提議，面對6成民意的強烈訴求，民進黨政府別再猶豫，即便蔡政府不做，520後的賴政府也應第一時間表態接招。