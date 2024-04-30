準總統賴清德520即將上任，兩岸觀光也在大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊後出現轉機。儘管這扇門是藍委去打開的，但兩岸能否融冰，關鍵仍在執政黨的一念之間，只有相互釋出善意，才有望逆轉雙方的敵意螺旋。

大陸此次宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並附帶但書，將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，再開放福建民眾來台團體旅遊。雖然陸方開放幅度不大，但很明顯是釋出善意的信號球，就看我方如何接招。

由於這顆信號球，是國民黨立院黨團總召傅崐萁帶團訪陸的成果，府院及民進黨認定是對岸故意作球給藍營的「政治操作」，是否接球，內部看法不一。

行政院長陳建仁4月29日受訪表示，這是一個好的開始，政府已準備好相關回應，態度朝向開放；但30日又向對岸喊話，「如果要春暖花開，就不要陰晴不定」。民進黨中國部和陸委會也以大陸修訂通過的《保守國家祕密法》5月1日起施行為由，提醒國人「非有必要，暫勿前往中國」，態度再度縮回。

說穿了，民進黨政府就是不願兩岸政策主導權旁落，讓對岸把國民黨當作對話管道，也讓國人認為，比起民進黨，國民黨更能成為兩岸溝通橋梁。

無論是蔡英文還是賴清德都曾表示，如果對岸可平等有尊嚴地對待台灣，願意坐下來對談合作。兩岸關係冰凍三尺非一日之寒，無論溝通的門由誰打開，能否走進去，關鍵還是在執政黨，與其斤斤計較開門的人，不如化被動為主動，先從恢復兩岸觀光旅遊著手，只有你來我往，一步步釋出善意，兩岸融冰才有希望。