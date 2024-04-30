台南地方法院以4大理由，將台南市正副議長賄選案的10名被告均判處無罪，引發各界非議，認為判決有違一般常理，被「政治解讀」是送給賴清德520就職的禮物。檢視這個判決，有3個待解的爭議，恐怕會引發3個危機效應。

首先，台南地院認為邱莉莉在案發時，「尚無從預測有關後續正副議長選舉之情」，所以無罪判決。但是，依據最高法院92年台上字第5658號判決指出，「投票行賄罪只需對於有投票權之人交付賄賂，而約其不行使投票權或為一定之行使者，即足當之，不以選舉委員會已經發布選舉公告或選舉人名冊公告為必要，且其行為主體不以已登記為候選人者為限，即非候選人亦得為本罪之行為主體」。

也就是說，不管當時邱莉莉等人，是不是已經在「謀議採取賄選及恐嚇方式，以達邱莉莉當選議長之目的」，他們已符合行使者的條件，更何況，邱莉莉在當時的民進黨內聲勢已是眾所周知的議長提名人，法院的判決恐與現實嚴重脫節。

其次，方一峰真的「顯然未生任何畏怖之心」嗎？在當時選情暗潮洶湧，社會上屢傳選舉暴力的情勢下，方一峰在選舉前被人「請上車」，又違反常情把妻小安置在娘家，自己「住」在議會，即使派出所就在附近，但他恐怕是連報案的機會都沒有吧？法院不思前後因果內幕，只看表象，是不是有失調查職責？

最後一個爭點是，最高法院93年台上字第3355號判決曾指出:「不正利益，則係指賄賂以外，足以供人需要或滿足人之慾望，一切有形無形之利益而言」。對方一峰或李鎮國等人來說，在當時的社會氛圍與政治競爭下，除了「A保證」、「B折扣」、「C經費」及「D薪資」之外，他們自己與家人的生命安全，或者政治前景，會不會是他最在乎的「不正利益」?難道真的沒有對價關係嗎？

而這次台南地院的判決，恐怕也會引發下列的危機效應。第一，法院認定本案是「換票非賄選」，會不會引發各民意機關模仿？第二，賄選時只提政治承諾而不拿現金，是不是就可脫罪？第三，若使用「不限制人身自由」的方式，法院就會認定「不令人心生畏懼」嗎？

社會期待台南地檢署提起上訴，這次，檢方雖然因為未及時補件而導致部分監聽失去證據效力，但是，檢調仍不乏其他有力證據的監聽譯文，應可逐字逐頁重新審視譯文，找出違法關鍵。

再則，法院判決明顯沒有重視「證人初供」，是檢方上訴的有利要件。即使最高法院94年度台上字第5594號曾指出並無「案重初供」之原則存在，但是，現行法實務中，證人在法庭外向檢察官的陳述，當證人筆錄較為可信時，法院可將之採為證據。因此，檢方若能補強方一峰等證人的改口理由，證明他們是事後受到議會或社會環境等影響而改口，就有機會翻案。（作者為大學兼任助理教授）