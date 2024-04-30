國民黨立院黨團總召傅崐萁帶領16位黨籍立委4月底訪問中國大陸，會見大陸全國政協主席王滬寧，也拜會國台辦、文化與旅遊部等政府機關及民間公司，獲得陸方正面回應。

大陸國台辦擬捐贈組合屋給花蓮地震受災戶；文旅部決定開放福建居民赴馬祖旅遊，也將在平潭與台灣海運直航恢復後，允許福建民眾赴台灣團體旅遊；大陸移民管理局則通告，將於5月開放20個試點城市申辦補發赴台證；大陸海關總署也表示，將同意進口符合檢疫標標準的文旦柚等農漁產品。

平心而論，這些開放措施所涉範圍確實不大，但在當前兩岸不睦的情況下，已屬難得，不僅代表著大陸確實無意阻擋兩岸民間往來，更凸顯北京對開放步調早有準備，就看賴清德在520就職演說如何拋出兩岸論述了。

但面對陸方的善意，民進黨政府的回應卻是雜亂無章，綠營民代的批評更暴露出酸葡萄心理，從而在態度上由「自卑變自大」。正因為兩岸官方管道完全中斷，國民黨立委訪陸的成果讓民進黨政府覺得難堪，所以綠營必須強硬批判國民黨與陸方，才能彰顯其執政權的存在感。無論是行政院長陳建仁表示陸方「不要陰晴不定」、陸委會主委認為「不符對等開放原則」，或交通部長王國材所說「開放幅度太小」等，都看不到民進黨積極主動的自信，更毫無體恤民間疾苦之心。

更甚者，此次民進黨所有的批評還是從「國民黨賣台」與「中共同路人」的角度切入，了無新意，等於打臉支持兩岸對話交流的賴清德！掌權的執政黨抹紅無權無勢的在野黨「賣台」，實在是民主政治的最大笑話！國民黨立委組團訪陸只是想打開緊閉已久的兩岸機會之窗，為得不到執政者關愛眼神的觀光旅遊業和農漁業者找出路，況且最後開放與否還是要由執政黨決定，在野黨哪有本事出賣國家？

在「馬習二會」時，中共總書記習近平向訪陸的前總統馬英九說「希望大陸民眾多去寶島看看」，隨後陸方在國民黨立委訪問大陸期間釋放友善的鬆綁措施，其實民進黨應該也了解，北京這次的開放，雖然是放利多給國民黨立委訪問團，但也是對即將上台的賴清德一種善意。

雖說賴還未上任總統，但身為副總統及民進黨主席，賴清德應該現在就要有明確的回應，何況他日前主動拋出「兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，現在正是最好的對話機會，為何執政黨看不出一致的步伐？是因為一向抗中的蔡英文政府擺爛不理？還是賴清德也不過是在講講場面話欺騙人民而己？

邱太三當年接任陸委會主委時，曾脫口而出期待兩岸關係能「春暖花開」，結果3年後國人依然等不到「桃花舞春風」，反而經歷了更多劍拔弩張的台海對抗。賴清德任命邱垂正與鄭文燦出掌陸委會與海基會，被綠媒吹捧兩人是民進黨的「知中派」，此舉也是向對岸拋出橄欖枝，結果等大陸方面真的推出開放新措施，執政黨卻表現出不怎麼領情的態度，到底賴清德想不想解決兩岸冰封的關係，實在令人質疑。

賴清德若無法妥善處理兩岸關係，他任內就會如同蔡英文一樣，難以讓台海和平，兵凶戰危下也難有政績表現。對於國民黨幫他爭取到的兩岸融冰契機，他應順勢接球、積極回應，既可為自己執政鋪一條平坦的路，也對台灣人民及區域和平都有助益。（作者為國家政策研究基金會副研究員）