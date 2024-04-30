大陸首艘電磁式彈射航母「福建號」由上海江南造船廠建造，自2022年6月17日舉行下水命名儀式已逾兩年未見動靜。4月29 日下午 3 點網傳「福建號」航母啟航，引發台海區域安全關注。

大陸上海海事局4月30日上午8時發佈，滬航警414/24東海5月1日0700時至5月9日0900時，公告禁航區四點連線範圍為3390 平方公里。由於上海江南造船廠離上述禁航區東南約121公里，另離共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第3、與第6驅支駐地東北方約111公里，依據以往慣例共軍航母試航範圍約2000平方公里以上，屆時共軍東部戰區海軍5月1至9日將派遣海軍作戰艦艇與後勤艦船，進行「福建號」航母的警戒與後勤保障任務。

不同於共軍前兩艘航母遼寧號、山東號，福建號編制在東部戰區，直接對應台灣海峽門戶，根據國防部「國防報告書」指出，「遼寧號」、「山東號」航艦是滑跳式航空母艦，戰機起飛的載彈量低、航程短，而「福建號」航艦是中國第一艘平板式航艦，也就是準備走向遠洋的規劃，是國軍未來要積極應對的海上威脅。福建號未來配屬多少護衛艦、多少艦載機，勢必牽動美國印太戰略重新部署。

台海不平靜，福建號航母選擇520前試航，會不會有給準總統賴清德提前送上「大禮包」的味道？