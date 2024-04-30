日本28日補選3席眾議員，在野的立憲民主黨全數拿下，自民黨元氣大傷。尤其丟掉細川博之議長病逝後留下的島根縣鐵票區，傷害不小，另兩席則因原議員柿澤未途與谷川彌一違反《公職選舉法》、《政治資金規正法》下台，自民黨難冒民意大不韙而未提名，未戰先敗，立憲民主黨全勝，士氣大振。

鐵票區失守 自民黨重挫

這場補選是自民黨因政治募款餐券違法，遭司法偵辦後的首場國政選舉，被視為下屆眾議院大選的前哨戰。島根1區是自民黨鐵票區，自1996年實施「小選舉區與比例代表並立制」後就未曾敗選，如今卻落敗，自民黨前途一葉知秋。

東京15區共9人參選，競爭激烈，立憲民主黨的酒井菜摘脫穎而出，成為這場選戰的亮點。這位助產士出身的年輕女性，政治立場中間偏左，以大幅票差擊敗前安倍內閣成員秋元司，及自民黨培養的身障作家乙武洋匡。泛自民黨在東京慘敗，透露選民對自民黨金權政治的厭惡，酒井以「傾聽國民」呼喚選民對岸田內閣投下不信任票，一舉打敗自民黨舊派閥。

選舉結果證明岸田文雄「倚美抗中」牌失靈，出口無法轉內銷。是選民對自民黨派閥獻金醜聞的審判，再度凸顯日本選民重內政、輕外交的政治取向，岸田在美國國會演講博得滿堂喝采，但多數日本人無感。

岸田需為敗選負責，9月自民黨總裁選舉不易過關。岸田的前任菅義偉3年前就是因為補選表現不好而下台，但岸田無意下台，指選舉結果不影響政權運作。眾議院換屆選舉在即，1993年及2009年自民黨淪為在野殷鑑不遠，自民黨人恐不願岸田繼續領軍。

岸田繼4月風光訪美後，將利用「黃金週」連休訪問法國，在經濟合作暨發展組織（OECD）部長級理事會上發表演說，倡議納入「全球南方國家」（Global South），創設有關脫碳的部長對話框架，並協助東協國家（ASEAN）加入OECD，擴大日本在「全球南方」的影響力。

「黃金週」假期，岸田內閣除官房長官林芳正留守外，將傾巢而出訪問歐、亞國家，助勢美國對中國的競爭。外相上川陽子赴法出席OECD會議並訪問非洲及西南亞。國土交通相齊藤鐵夫、文部科學相盛山正仁將走訪亞洲多國，數字相河野太郎到訪歐洲三國及沙烏地阿拉伯。防衛相木原稔則訪美國夏威夷擴大「美日同盟」關係，除會見美國國防部長奧斯汀外，並與美國、澳洲及菲律賓舉行四國防長會談。

岸田拚外交 難挽回民心

預計5月下旬在韓國首爾召開的「中日韓峰會」亦是岸田外交的重頭戲，岸田有意藉此展現外交平衡術，在美、中之間魚與熊掌兼得，但岸田的政治平衡感不及安倍晉三，再造左右逢源之勢力有未逮。平衡感不足、善變有餘的岸田，對中主張和解，但過度迎合美國，缺乏「安倍外交」的戰略縱深。岸田無法承繼安倍，在錯綜複雜的國際政治變動中揚棄個人主觀好惡及意識形態，而能著眼大局，精準掌握日本國家利益的戰略定力。

《朝日新聞》政治部以「鵺之政權」形容岸田內閣，意味岸田首相缺乏核心理念，成為不斷迎合環境改變的「狀況對策型」政權，令人捉摸不定，如同《平家物語》中妖怪「鵺」。岸田政權不僅在外交與安保政策上難以維繫定力贏得中國信賴，內政上亦無法展現魄力斷開「政治與金錢」，挽回民心。

立憲民主黨在眾議院補選中重獲選民青睞，但前次民主黨執政慘狀，日本人民記憶猶新。立憲民主黨應熟慮斷行，使選民相信其做好執政準備，始能乘勝追擊，在下屆眾議院大選中奪回政權。

立憲民主黨堅守「專守防衛」，推動「和平外交」，以美日同盟為基軸，力爭與中、韓等鄰國及亞洲國家、世界各國合作。自民黨面臨強勁的對手，若想扳回一城，岸田須一改隨波漂流的「鵺之政權」本性，恢復外交平衡感，將日本帶回和平主義，避免印太地區動盪不安。