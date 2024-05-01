因不忍見昆曲式微，作家白先勇決心「做一齣戲」以傳承經典。2004年，白先勇擔任總製作人兼藝術總監，兩岸文化及戲曲界精英聯手創作的昆曲大戲青春版《牡丹亭》在台北首演；2024年3月，該戲原班人馬回到台灣舉辦20週年慶演，依然吸引著新老觀眾，又一次引發熱潮。

20年來，在自稱「草台班主」的白先勇帶領下，這齣戲的青春腳步走遍兩岸及港澳，並走向世界，讓已有600多年歷史的古老劇種重新流光溢彩。如何讓400多歲的《牡丹亭》重獲青春？如何讓20歲的青春版《牡丹亭》保持青春？近日，中新社「東西問」在台北就此專訪白先勇。

歌頌愛情與生命 用青春與青春共鳴

要為昆曲注入新的生機，白先勇認為在培養青年演員傳承技藝的同時，培養青年觀眾尤為重要。把他們拉回戲院，重新欣賞與親近本民族燦爛文化，他選中《牡丹亭》。

「昆曲是中國表演藝術中美學成就最高的一個，它深入民間，是百戲之祖。」白先勇認為，晚明劇作家湯顯祖的《牡丹亭》是「經典中的經典」，它歌頌愛情、歌頌生命，是個非常動人的愛情神話，「愛得死去活來的悲喜劇」。

「這個故事太美了，它本身就是青春的。」白先勇說，當時挑選的演員都是20歲出頭年輕靚麗的，並且舞美設計要符合現代觀眾的審美觀，才能讓青年觀眾接受。

2024年3月，青春版《牡丹亭》20週年慶演在台灣高雄舉辦公開綵排。楊程晨 攝

「我們有個原則，即尊重傳統而不因循傳統，利用現代而不濫用現代。青春版《牡丹亭》是正宗的昆曲，保留著昆曲基本的美學和傳統『四功五法』(四功指唱、念、做、打，五法指手、眼、身、法、步)，同時將現代審美的燈光、服裝、舞台很謹慎地注入其中；編劇時只刪不改，把55折濃縮成27折，演三天。第一天夢中情，第二天人鬼情，第三天人間情，三天的境界、演法、設計都不同。」

青春版《牡丹亭》不僅首演轟動，多年以來所到之處都在青年觀眾中引發昆曲熱潮，經年不減。這既符合白先勇的預期，也超乎他的想像。如今想來，是傳統戲曲之美和故事中的情感打動了年輕人的心。「我覺得選對了。」

2024年3月，青春版《牡丹亭》20週年慶演在高雄舉辦公開綵排，白先勇介紹綵排內容。（中新網）

藝文精英組成「義工大隊」

懷著製作青春版《牡丹亭》的想法，白先勇「登高一呼」，獲得了眾多台灣文化藝術界人士熱情支持，彙集成一支頂尖的團隊。「我是義工大隊長，後面有一個義工大隊。」白先勇打趣地形容，並如數家珍道出許多名字，例如華瑋、張淑香、辛意雲參與編劇，導演王童挑起服裝設計大梁，書法家董陽孜，畫家奚淞各展所長，香港知名作家古兆申、文化學者鄭培凱等作顧問。這個團隊不計報酬做事，「都是因為熱愛昆曲，也有搶救文化的使命感在心裡。」

當時蘇州昆劇院正好有一批條件很好的年輕演員，白先勇請來旦角祭酒張繼青、巾生魁首汪世瑜兩位大師級演員「出山」，分別指導杜麗娘和柳夢梅的扮演者沈豐英、俞玖林。甚至戲服都請有經驗的繡娘做手工蘇繡，「我們非常講究，一切都要最好的，當然花費很高，但效果也是最好的。」

「我覺得是命運之手在後面推著我走，這完全是因緣。」他說，「我是寫小說的，不是昆曲界的人，本來輪不到我做。我從一個觀眾的角度，橫衝直撞、不受束縛地，只做覺得該做的事，原則就是要精益求精。」

「我有一個信念，一流的人才才能做出一流的作品。」白先勇說，當時台灣、大陸、香港三地結合，相互取長補短，歷時一整年打造出青春版《牡丹亭》，扎扎實實打了根基，下足了功夫，因而能夠原班人馬演出20年、將近500場，累計80萬觀眾、走進40所高校，這是相當難得的事情。

白先勇還記得，自己像個「草台班主」帶著劇團到處「闖江湖」的一幕幕，團隊的全情投入收穫了觀眾的熱烈迴響。在大陸所到高校，學生們看完戲「就像接受了文化洗禮，臉上都在發光」，「他們圍著我不讓我走，跟我說，謝謝您帶來這麼美的昆曲藝術。我聽了這句話，什麼辛勞都沒有了！」

「草台班主」還帶著劇團到美國、英國、希臘等具有深厚戲劇傳統的國家去「踢館」，演出同樣受到極高評價。「可見昆曲的美學價值之高，是超越文化、超越語言，超越國籍種族的。」

更讓白先勇記憶猶新的，是在倫敦演出結束後，三位留學生找到他，一位來自北京，一位來自香港，一位來自台灣。三個人都紅著眼眶，剛剛哭過。「三個人雖然背景不同，但看到中華民族的文化在異國大放光彩，青年觀眾心底的文化DNA被喚醒了，感動了。」

2001年，昆曲被聯合國教科文組織列入首批「人類口述和非物質遺產代表作」，在白先勇看來，這正詮釋了「民族的就是世界的」。如今，青春版《牡丹亭》的演員已從青澀走向成熟，演技唱功「到了最好的時候」。白先勇一直告誡他們，一定要懷著使命感，把從老師身上學來的昆曲技藝傳承下去。

薪火相傳 不能拋掉自己的根

「我是念外文系的，也在美國教了幾十年的書。當我回頭看，很要緊的一點就是，先要有自己的文化根基。我們欣賞和學習西方文化，但不能拋掉自己的，否則怎麼可能知己知彼？中華文化綿延幾千年，它的燦爛、它的藝術價值，應該好好去梳理、重新評估。」

白先勇認為，學校裡尤其應該設立中華傳統文化課程。因此，他堅持昆曲進校園，除了演出，他還在北京大學、台灣大學、香港中文大學都開設昆曲課程，就是為了讓學生們知道，原來我們有這麼了不起的表演藝術。

20年光陰流轉，最初的大學生觀眾已至中年，但青春版《牡丹亭》依然吸引著一批又一批年輕人。「的確是誰也沒有想到，它會有這麼旺盛的生命力。為什麼會有這種現象？」白先勇思索的答案，這是一種人們對中華傳統文化的集體覺醒。當社會安定、經濟發展，西方文化不斷輸入，年輕的大學生們內心也在尋求文化認同，「作為中華民族的一份子，我們心靈中的文化構成究竟是什麼？」

白先勇認為，19世紀到20世紀中華民族經歷了民族弱亂、家國破碎，但如果把落後挨打的原因歸咎於傳統文化，「那真是錯怪了！」由此產生的民族文化衰落，以及人們對民族文化認同的混淆和破碎，成為很多人心中的隱痛。

「所以，我做昆曲不僅是做一齣戲，更是希望看看，有600年歷史的劇種、有400年歷史的劇目，搬到21世紀的舞台，是不是能『還魂』，重放光芒？這是個試金石，我就試試看。哎！成功了！」白先勇說，可見我們文化中其他的也可以試試，銜接傳統與現代，又不破壞和干擾它，讓它浴火重生。

白先勇表示，很高興看到近年來大陸的小學生、青年人當中掀起國學風潮。「我相信，若干年後，經過傳統文化的熏陶，我們會恢復自己的文化自信，這很要緊！」

2023年4月，青春版《牡丹亭》劇組校園見面分享會在中國傳媒大學舉行，杜麗娘扮演者沈豐英（左）和現場觀眾互動。（中新網）

兩岸合作 成功經驗彌足珍貴

「這不是白先勇的青春版《牡丹亭》，是大家的、公眾的。」白先勇回憶一路走來的20年，對各界人士的付出與支持念茲在茲。「每每遇到困難覺得走不動了，『天兵天將』就來了，有錢的出錢，有力的出力。沒有他們簡直做不成。」

「一齣戲啟動昆曲復興，這在昆曲史上也是少有的。」白先勇撒下的種子，在兩岸年輕人心中滋長。2018年兩岸大學生共同演出校園青春版《牡丹亭》，成為他們永生難忘的人生記憶；台灣有一批熱心人士一直在推廣昆曲，在台灣培養了大量學生觀眾。

此次回到台灣舉辦青春版《牡丹亭》20週年慶演，白先勇希望能讓新一代年輕人重新發現本民族文化的美，「這是意義非凡的。」白先勇說，除了昆曲，兩岸及港澳在共同傳承弘揚傳統文化方面還大有可為，相互交流非常重要。

「青春版《牡丹亭》是兩岸及香港文化精英、戲曲精英合作而成的文化工程，已經成為一張文化名片，應該珍惜它，支持它繼續演下去，再次走向世界舞台。」白先勇說。（路梅）

受訪者簡介：

白先勇，台灣文學作家，曾創辦《現代文學》雜誌，著有短篇小說《寂寞的十七歲》、《台北人》、《紐約客》、散文集《驀然回首》、長篇小說《孽子》、話劇劇本《遊園驚夢》等。多部小說被改編為電影電視及舞台劇，作品還被譯成英、法、德、意、荷、日等多種文字。旅美學人夏志清曾讚譽其為「當代中國短篇小說家中的奇才，五四以來，藝術成就上能與他匹敵的，從魯迅到張愛玲，五、六人而已。」

自詡「昆曲義工」，近年致力於推動昆曲新美學，其製作之青春版《牡丹亭》、新版 《玉簪記》在海內外均得到極高讚譽。2006年，青春版《牡丹亭》美西巡演十二場，反應空前熱烈，媒體稱為1930年自梅蘭芳赴美演出後，中國傳統戲曲對美國知識界最大一次衝擊。青春版《牡丹亭》曾在海內外三十多所高校巡演，吸引數十萬青年學生觀眾，在華人世界造成昆曲復興運動。

編著《白先勇說昆曲》、《奼紫嫣紅牡丹亭：四百年青春之夢》、《色膽包天玉簪記：琴曲書畫昆曲新美學》、《牡丹情緣——白先勇的昆曲之旅》、《牡丹花開二十年—青春版牡丹亭與昆曲復興》等。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）