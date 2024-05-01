眼下，拜登政府一邊宣稱要尋求給中東地區緊張局勢「降溫」，一邊又快速通過法案，宣布繼續援助烏克蘭、以色列。此外還增強美國對台軍援。拜登政府到處點燃戰火的操作，引發美國數十所大學遊行抗議。國際和美國國內輿論譁然。

美國仍然不放棄處處點火，是為了引發地區危險，以維護美國全球霸權。美國在亞太地區，顯示美國具有「打贏三場戰爭」能力的選點，就在台灣海峽。不過美國在海峽點燃第三桶火藥的企圖，未見成效。相反，台灣社會出現和平理性的呼聲，越來越高的現象。

一、美國試圖點燃第三個火藥桶。

大選之年，拜登政府的許多考慮都是出於選情需要。拜登政府不放棄維護美國霸權，其印太戰略不放棄打台灣牌，以平衡中美關係，也包含這方面的考慮。

一個觀察點是4月20日，美國眾議院以壓倒性優勢，通過總額為950億美元的對外援助法案。包括提供81.2億美元的軍事援助給亞太地區（「印太安全補充法案」），其中19億美元，作為提供給台灣及區域夥伴國家的國防物資和服務。企圖之一，就是暗示，世界上除了烏克蘭、中東這兩個火藥桶之外，台灣有可能成為第三個火藥桶。

如美國政客、軍方多次發表講話，把台灣與烏克蘭類比，國會共和黨議員公開提出，「台灣比烏克蘭更重要」。這次國會軍援烏克蘭、以色列、台灣的法案通過後，美國太平洋艦隊司令就直言不諱地說：「以色列的案例，對台灣有正面效應」。美台關係這個層面，已不局限於台灣「以武謀獨」。

二、「點火」企圖受多重因素制約。

當前，不僅中東處於新舊秩序交替，亞太地區也面臨大國關係的激烈調整。在這樣的關鍵時期，美國既要保持中美關係的「鬥而不破」，又要通過「軍事援助」台灣，顯示美國仍具有在亞太地區開闢第三戰場的能力。美國的這一設想，遭到中國的堅決抵制。

如這次布林肯訪華，對台灣問題，中方強調中國的主權與安全，強調美國必須停止出售武器給台灣，強調美國應該支持中國和平統一。譏諷的是，布林肯重申了美國不支持「台獨」的立場。布林肯借回答BBC記者場外採訪的機會，又強調「美國軍援台灣，是為了維持地區和平與穩定」。這是多麼單薄！中國國防部對美國武器售台，表示強烈不滿，堅決反對。

中美主線之外，其他如中日韓關係的互動，中國與東協的合作等，都顯示出周邊國家對美國強化地緣政治衝突的擔心，他們希望海峽保持總體緩和態勢的立場，對美國在台灣海峽「點火」的意圖，構成很大制約。

三、和平理性有望成島內主流

中國大陸對台政策一向是清晰、穩定的。這就是強調以最大努力，爭取實現和平統一。大陸堅決反對和打擊的，是「台獨」分裂勢力。雖然大陸這一立場在島內已多有認知，但還沒有形成主流。除了美國因素，民進黨的「反中、抗中」、所謂「中國威脅論」產生的欺騙性之外，也與民進黨的決策水準，掩其耳盜鈴，自欺欺人的政治路線相關。

那為什麼說，和平理性有望成島內主流呢？

本文認為，首先是中美關係所展現的，已具有相當深刻含義•的全球性影響，以及這種影響力的可預測性。

其次，對未來兩岸關係走向有重大影響的，還有其它因素，比如馬英九訪大陸後，島內出現的，藍營持續帶動下的赴大陸熱，和平與理性思潮因之而抬頭等。

還有一個可觀察的因素，那就是民進黨「新政府」，從何種角度來看待兩岸關係的發展，以及在兩岸關係中對自身立場的定位。這個觀察指標的既定會非常複雜，同時，也將對和平理性成島內主流，產生一定的影響。

為便於闡述這一點，僅以美國「軍援台灣」為一個觀察點。

現象之一，「總統」蔡英文與台灣防務部門，對美國「軍援台灣」，「感恩戴德」。感謝「美國國會在中東衝突加劇，俄烏戰爭持續之際，仍同意編列81.2億美元，以確保台海和平穩定」，展現了美方對台灣「堅若磐石」的支持。

現象之二，即將上任的台灣領導人賴清德，調整了一周前他在視察台灣潛水艇基地、空軍飛彈發射基地時，表示台灣準備「隨時戰鬥」的立場，轉而發出「謀求兩岸穩定」，「希望與大陸對話」的信號。作為民進黨大陸政策的班子，陸委會發言人和海基會負責人也做了跟進，提出兩岸交往，經濟合作，所謂「對等、尊嚴」、「三原則」的附加條件等。不贅述。

不能否認，美國與民進黨當局在維持他們定義的海峽現狀的「理解」方面，仍然是相互勾連，「一唱一合」。其間存在共同利益。但可以發現，在回應美國把軍援台灣與地區安全直接掛鉤的戰略意圖時，民進黨當局將「戮力強化戰備能量，確保台灣的安全」作為基調。在大陸政策上，避開了「以武謀獨」。這是否意味著民進黨當局與美國的「點火」企圖，拉開了距離？是否為民進黨當局的權宜之計，假裝「換位思考」，擺脫「以武謀獨」造成兩岸緊張，對其執政不利所帶來的壓力？可以推敲。

中美在台灣問題上的交手說明，美國對台政策，仍繼續把台灣，往擔任挑釁台海地區衝突角色的方向推。美國企圖在台灣海峽點燃第三桶火藥，此舉不成，必然心急如焚。美國下一步的舉動，要拭目以待。

美國本身面臨國際、國內反戰情緒高漲的壓力，民進黨需要順應島內和平理性正在成為主流，這也是現實。當然，民進黨當局的執政利益，決定其「新政府」仍會將其「事實台獨」的政治路線，控制在本質不變的範圍。目前出現端倪，但結論不能早下。

海峽兩岸「和解潮」的出現，是人心所向。和平理性有望成島內主流的趨勢，令人心慰。兩岸關係的主動權，在兩岸人民手中。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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