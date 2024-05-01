即將出任陸委會主委的邱垂正先生，於4月26日時藉由媒體向大陸呼籲「兩個正視」：正視中華民國是一個主權國家的客觀事實、正視台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持。

邱垂正並表示台灣無可取代的戰略重要性，其中一點即為民主鏈。是一個成熟的民主國家，也是扮演民主陣營無可取代重要角色的台灣，其經驗與成就可以穿透邊界，植入大陸民眾人心。

此外，他認為兩岸應當朝向積極和平發展，以「價值共享」為其核心。若兩岸的核心價值共享越多，越容易朝「善意和解，積極合作，永久和平」的方向前進。畢竟，兩岸最大的價值觀念差異，是對抗、障礙、共享太少。

台灣的民主制度，與歐美相比雖然相對年輕，但國際間已獲得相當程度的認可及肯定。

根據經濟學人資訊社（EIU）在2021年公布的民主指數報告，台灣在167個國家地區中排名第8，是亞洲唯一進入前10名的「全面民主」政體。而在2023年公布的報告，雖然排名第10，但仍位居亞洲之冠，亦符合EIU「完全民主」的定義。顯示我國的民主制度，在短時間內已經取得顯著的成就。

民主制度的成熟度不僅是時間的問題，更重要的，是制度運作的質量、公民參與的程度、法治的堅實以及人權的保障。

而台灣在這些方面都有積極的表現，例如「公平」的選舉過程、「活躍」的公民社會、以及對「基本」自由的尊重。這些都是評估一個民主制度成熟度的重要指標。

當然，任何民主制度都有改進的空間，從中觀察我國社會與政府人民間的互動，可明確感受民主制度仍不斷受到環境挑戰，並努力尋求進步空間。例如，從新聞媒體報導台灣民選威權體制的危機和民主倒退的現象，這些都是推展過程中需要關注的問題。

對北京而言，台灣的民主化過程提供一個成功的範例，展示經濟發展與民主化可以並行不悖，甚至相輔相成的可能性。其民主轉型也未必導致經濟衰退或社會動亂，透過政治菁英間的協商與合作，反而能帶來政治穩定與社會和諧，並為大陸提供一個和平轉型、減少政治衝突、促進社會穩定的模式參考。

在北京治理下的大陸，基於種種考量因素，或許無法提供公民參與、人權保障等建立民主制度的基石。但仍可從台灣的經驗中學習，如何透過增強公民社會、保障基本自由，以及推動法治來促進社會進步，發展出符合「中國社會特色的民主制度」。

總之，台灣的民主制度看似年輕，但已經展現出相當的成熟和穩定，並獲得廣泛的認可。這是多年來努力的結果，也是對外展示的重要形象。因此，這些經驗對於大陸在發展具中國社會特色的民主制度，無疑具有參考價值。同時對其政治領導層來說，也是一個有力的借鏡。

（作者為自由撰稿者）

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