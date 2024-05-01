巴勒斯坦敵對的法塔與哈瑪斯兩組織，應中國大陸之邀在北京展開對話。大陸外交部表示，雙方充分表達通過對話協商，實現和解的意願，並取得積極的進展。這是迦薩戰事持續以來，北京介入巴勒斯坦地區事務最大的外交動作，具有重大意義。

勸阻迦薩戰事 聯合國束手

中東是世界亂源之一，中東之亂除伊斯蘭教派的分裂之外，就是巴勒斯坦問題。巴勒斯坦問題源頭在猶太人建國後，原本居住當地阿拉伯人的政治權益如何保障，也就是巴勒斯坦阿拉伯人建國的問題。巴勒斯坦人的建國權益雖然得到聯合國的支持，但礙於諸多原因，遲遲未能實現，巴勒斯坦內部的分裂是主要原因之一。

中國大陸支持聯合國的「兩國方案」，讓巴勒斯坦建國。北京邀集巴勒斯坦兩派代表到北京磋商，有助於巴勒斯坦建國目標的實現。更重要的是，在西方失去領導力與道德正當性，聯合國無法維繫國際秩序的時刻，北京願意承擔大國責任，重建國際道義與秩序，這樣的影響力將會輻射到中東以外。

巴勒斯坦有兩個相互敵對的政治組織：法塔（巴勒斯坦民族解放運動）組織在以色列佔領的約旦河西岸行使有限的自治，是西方支持的巴勒斯坦權力機構，及被西方視為恐怖組織的哈瑪斯（伊斯蘭抵抗組織），於2007年將法塔勢力逐出迦薩地區，成為該地區的實際控制者。

去年10月7日哈瑪斯發動「阿克薩洪水行動」越境突襲以色列，造成1300多名以色列人死亡，並挾持200多名人質，引來以色列強烈的報復。戰事發展至今已經造成3萬多名巴勒斯坦人死亡，其中多為婦孺，還有不少國際組織人員或義工被誤殺，引起公憤。巴勒斯坦建國問題再度成為國際焦點，也引起不少同情。

這不是第一次國際介入巴勒斯坦內部的調解，2011年曾在埃及出面下達成和解，但未能落實。這次中國大陸以域外大國介入，是否能像調解伊朗與沙烏地阿拉伯一樣取得進展，受到眾方矚目與期待。

中國不是伊斯蘭國家，但與巴勒斯坦關係深遠。中國是最早支持巴勒斯坦民族抵抗運動，並承認巴解和巴勒斯坦國的國家之一。1964年巴勒斯坦解放組織成立，翌年就在北京設立辦事處。1988年11月巴勒斯坦宣布在約旦河西岸成立巴勒斯坦國，中國幾乎在第一時間宣布建交。巴勒斯坦解放組織已故領導人阿拉法特，曾經14次訪問中國。其繼任者，現任巴勒斯坦總統阿巴斯也曾五次訪華。

團結巴勒斯坦 踏出第一步

北京與哈瑪斯關係雖然不似法塔熱絡，但是中國並未定位哈瑪斯為恐怖組織，也沒有譴責哈瑪斯去年的突襲行動。2006年6月中國邀請哈瑪斯代表哈茂德楔舕Ⅱ艇X席中國-阿拉伯合作論壇。北京與哈瑪斯背後重要支持者伊朗的關係更不在話下，北京與巴勒斯坦分裂雙方都有影響力。

現在還很難看出巴勒斯坦內部和解的可能性，但放在西方道德失血與領導力喪失的國際環境下，北京出手大有意義。西方政客與媒體對以色列發動近乎種族滅絕的迦薩戰爭，不僅束手無策，更是道德雙標。不僅在國際社會引發不滿，讓歐美國家內部也造成嚴重分裂，街頭與校園紛紛出現抗議行動，甚至有美國軍人因無法承受良心譴責而以死明志。

歐洲面對身旁的俄烏戰爭自顧不暇，還困於歷史包袱與族裔政治，拿不出有力的解決方案與敘事來面對迦薩戰爭。強大的猶太遊說團體與美國政治菁英盤根錯節的利益糾葛，讓人認清美國權力運作的本質。美國在聯合國罔顧國際社會共識的杯葛與偏頗，也讓它的國際領導力與威信流失，更暴露出聯合國無能維持國際秩序的窘境。

和平得之不易，長久和平的建立更難。巴勒斯坦建國符合聯合國決議，且有助於該地區的長期穩定。北京從團結巴勒斯坦內部出發，助其走出和平的第一步。相較西方的表現，締造和平而非提油救火，北京的作為世人看在眼裡。