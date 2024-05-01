兩個月前美國新聞周刊報導台大醫院不再是國内第一，國際評比也從去年第249名跌出榜外。取而代之的是台北榮總醫院，國内第一名，國際躍升第218名。這個消息在北加州台大校友會群組引起了一陣譁然，顯然不少人榮譽心被衝擊，紛紛對母校醫院提出批評。這種情緒我可以理解。十年前我參加新加坡政府邀請的一次會議時，一位南洋大學世界知名的科學家看了我的名牌一眼，然後說，「哈，原來是NTU North。」 當時我感到不悅，心裡暗想，你才是 NTU South呢。回來一查，果然南洋大學在各家世界評比都高台大不少，只好把不悅收於心底。

這些校友們分享的經驗包括：「台大醫院對中風後又罹癌的母親說，活到這個歲數也夠了！」「對罹癌末期的妹夫說，檢查結果你只剩三個月生命！」「當了多年補習班老師，聲音變得沙啞低沉有時聲帶出血，下課沒法說話。去看台大的耳鼻喉科權威時，我儘量保持輕鬆笑容，她竟然說：『妳還笑得出來』。我問她需不需要我轉業休息等，她說：『不需要，因為沒救了』。我那時才20幾歲，聽完崩潰大哭。後來一個榮總主任告訴我，減少使用及保持好心情，身體是有自癒能力的。現在聲音已經恢復七成左右。」「如果抱著自己是頂級教學醫院的想法，認為不需在意病患的感受，就反映了核心的問題：自我驕傲產生了不該有的傲慢。」

這些都是校友們出國前的經驗。我和家人疫情過後返台多次，這兩年來先後因為感染新冠、腸胃疾病，我太太肌骨扭傷，兒子滑雪跌傷，看過台大醫院内科、復健部、急診室、骨科，及復健中心。因為病患擁擠，後面等待的病人也在診療室裡。我們每一次看到的醫生對大家都是客客氣氣，有耐心的討論病情。這顯示近年來已經大有進步。我太太擔任過兩屆加州醫療公衆委員，和兩任全美醫療委員聯合會理事。十幾年代表人民監督醫生和醫學院品質，處理過很多投訴。她告訴我說，她所看到的台大醫生和美國頂級醫學中心不分上下。可能是進步快速，人們舊的印象還要時間才能改換過來。兒子開刀之前，很多朋友怕我們不懂國内規矩，好心勸告一定要送紅包。事實證明，他們對現在的台大醫院的印象，多麽的過時！

榮總在今年嶄露頭角，可喜可賀。新聞周刊給榮總的評分是93.40，給台大的是93.28，兩者都比第三名高了9分。在這種主觀評分制度下，千分之一的差距完全沒有意義。台灣有兩家一流醫院良性競爭，是人民之福。我研究了新聞周刊評比的方法，最大的權重是同行的評分。本國的院外醫生評估占40%，國外醫生評估占5%。兩間醫院在國内平手，可是國際排名相差很大。原來由於各國情況不同，只有在同一國家内才能互相比較來排名。至於最佳國際250間醫院，則只用國際同行的評估。因此可以推測，榮總在國外醫生的眼裡超前台大甚多，但是當國外同行佔5%的時候，兩家醫院平手。所以如果只在國内評比，台大肯定是第一。這樣就給兩家醫院提供了努力的方向。台大醫院應該思考在國外醫生眼裡，落後榮總的原因。榮總應該思考為什麽在台灣人民的眼裡，還是台大第一。

（作者為台灣大學特聘講座教授）

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