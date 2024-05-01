民進黨近8年全面執政已告終結，6成民眾不願民進黨繼續執政，並將民進黨從多數黨拉下，使其成為少數黨，但民進黨的權力傲慢與執政霸道根深蒂固，像是毒癮無法戒除，堅持行政權獨攬政策大權，蔑視立法院基於憲政職權所為決議，不僅造成錯誤決策無法調整的機會，也嚴重違背議會主義的民主憲政原則。

拒改錯誤政策 執政霸道

民進黨死抱「無核家園」的神主牌，面對愈來愈迫在眉睫的缺電危機、發電成本高漲、燃煤發電汙染嚴重等顯而易見的問題，仍然堅持錯誤政策到底。愚昧而頑固的能源政策明明已經撞牆，台電也不堪負荷嚴重虧損，民進黨政府卻捨檢討與調整能源政策不為，選擇最簡便的調漲電價逃避問題，以犧牲產業和民生為代價，堅決在歧途上走到底，不僅惡化能源危機，也造成憲政體制的扭曲。

行政院堅持大幅調漲電價，代表最新民意的立法院日前通過凍漲電價，行政院不從，經濟部蠻橫辯解，說要遵守電價審議結果，依法執行，完全不尊重立法院。依法而言，行政院對立法院決議若有異議，應該提覆議案才是正途，如今卻公然拒絕執行立法院的決議，這已經不只是藐視國會，簡直是踐踏國會的惡劣行徑。

能源問題的關鍵在於台電被迫捨正道而不為，在無核家園政策上左支右絀，無法解決缺電、停電問題，而且為高昂而貪腐的綠能政策大撒幣，造成嚴重虧損。

核電廠延役已是唯一解方，但民進黨政府堅持意識形態造成全民埋單的惡果。立法院通過的凍漲決議其實是給政府政策轉圜的空間，行政院和經濟部卻悍然拒斥，可說是將政黨的顏面凌駕一切民生福祉之上。

這次立法院制止全面調漲電價，不是單一政黨之見，而是席次過半的在野黨共同主張。立法院國民黨團提案「立即停止調漲電價」，並要求相關部會檢討能源政策；民眾黨團則提議經立法院經濟委員會審議通過前，電價全面緩漲，兩案均經表決通過。行政院蠻橫抗拒，發言人林子倫辯稱，政府依法須遵守電價審議結果並予執行，更教訓立法院必須謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。他堅持電價調整是依法完成相關審議機制所為，言外之意是立法院無權置啄，一切行政院說了算。

行政院的說詞犯了兩大錯誤：一是在行政院及立法院兩個憲政機關的權責輕重上，重行政而輕立法，違背議會民主制原則；二是將台電漲價的根本原因推給國際能源價格高漲，抹煞了台灣能源結構偏差所造成的不良後果。

無視立院決議 背離民意

蔡政府的能源轉型政策高舉「反核」大旗，但推動近8年的結果，頻頻跳電與斷電，引發缺電疑慮，為了尋求補救，又以高價購買綠電。台電連年虧損，靠納稅錢補貼，也漲電價剝削人民，這樣嚴重的虧損給了「非核家園」換軌的機會，也提供了能源政策迎向「減碳」國際潮流的契機，但民進黨政府堅不修正，而使台灣人民付出愈來愈大的代價。

民進黨無限上綱喊出「我是人，我反核」的口號，將不反核的人不當人看，再將「非核家園」的美麗新世界當進步價值和惠民德政大肆宣傳，為此而堅壁清野，既反核四又將運作無虞的核電廠限期關掉，在綠能跟不上所需的情況下，不得不更加依賴燃氣和燃煤發電。其他謬誤不說，光就經濟面來看，台電的核能發電成本每度為1.57元，燃氣則是3.7元，燃煤3.8元，成本足足比核能貴了2倍多。台電的鉅額虧損與此密切相關，漲價乃無可避免，逼迫產業及全民一起埋單。

環顧世界優質民主國家，議會民主制是憲政共通原則，其優點是落實議會至上，讓民意決定施政方向；定期改選的議會將反映最新民意，同時牽制行政權的專斷，確保民意政治的落實以及政府的政策具有民意基礎。如今立法院產生了最新民意，也做成電價凍漲決議，完全沒有逾越立法權的職權範圍，行政院卻一句話「決議屬建議性質」予以抹煞，也不提能源政策的檢討，完全無視立法院的存在。行政院拒不執行立法院的決議，不僅背離民意，也違背民主憲政原則，更是行政權專擅的表現。試問：立法委員的選舉還有意義嗎？立法院還需要存在嗎？