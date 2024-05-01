「由儉入奢易，由奢入儉難」。民進黨全面執政8年，將權力用滿用壞，現在淪為立法院少數，政黨地位已經淪為老二，賴清德也只獲4成選票，6成選民未支持民進黨繼續執政。在「雙少數」的結構下，民進黨根本不代表台灣主流民意，只因總統當選人不必絕對多數，立法院不需要席次過半的聯合政黨或是最大的政黨組閣，才能繼續保有執政權。但是，民進黨老大當慣了，以為還可以主導政策與人事，以為在野黨沒有否決或還擊之力，根本不能從老二地位的立場構思政策、法案與人事。

淪為老二的民進黨仍然以老大心態執政。最近因為民進黨4位NCC委員任期將屆，傳出民進黨準備提名一個沒有強烈政黨傾向的劉柏立為新任主任委員，各方多所肯定，以為民進黨已經洗心革面，可以接受一位不是其附從者主導通傳會；還以為民進黨現在有現實感，知道凡是在野黨一致反對的提名人選，絕對過不了關，所以提名一位政黨立場比較中性的學者為主委。劉柏立被剔除的理由之一是他過去曾提出質疑「為何反什麼媒體壟斷？台灣需要反媒體壟斷目的是什麼？」又認為「黨政軍退出媒體條文已經過時」，這些看法都是超越黨派立場的明智見解，但綠營人士總是認為不是同志就是敵人，非要提名綠底人士為主委不可。這根本是謬誤而脫離現實的想法。

民進黨明明在立法院已是老二，席次距離過半還差6席，根本沒有政策、法案人事一黨定奪的實力。其他人事案面臨同樣處境，非提名在野黨可以接受的人選不可，否則只是在撞牆。

民進黨在政策與法案上同樣還活在老大的舊夢中。賴清德這個少數總統最近忽發奇想，提議兩岸執政黨對話，協商兩岸關係。他以為民進黨代表台灣多數民意，可以擺開立法院的監督制衡機制，直接來個民共會談。這根本違背政治現實，台灣有政府與政黨之別，大陸沒有，而且黨管一切，政府一切聽命行事，哪能將執政黨獨立出來？再說，民進黨在國會是第二大政黨，總統和立委民意支持度根本是不到半數的老二，憑什麼代表台灣去和中共協商？以前民進黨堅決反對國共談判，還汙衊國民黨會出賣台灣，跟對岸協商是在逃避國會監督。現在主張民共對話協商，難道不是雙重標準，而且是以老二充當老大，過度自我膨脹？

日昨，立法院通過凍漲電價決議，行政院和經濟部拒不執行，說要遵照電價審議委員會的決定執行。到底誰的決議算數？這不僅違背民主憲政的原則，更違背最新民意。民進黨執政當局如果不認清自己是少數統治，不接受在國會已經淪為少數，還以為可以仗勢執政權主導政策、法案、預算與人事，其結果不外是諸事碰壁，民進黨或許將會再藉題發揮，指控在野黨如此「野蠻」，為反對而反對，藉以激發民眾對在野黨的反感。但行得通嗎？民眾還要傻傻埋單嗎？

民眾在這次大選展現的民意，已拉下民進黨的全面執政地位；再根據民調，民眾不但反對民進黨一黨執政，多數贊成聯合政府，而且最多的人贊同綠藍合組聯合政府執政。這樣的想望或許不符實際，但顯已反對做為「雙少數」老二黨獨攬大權，凡事必須尊重在野黨，先協商再決策，甚至必須以在野黨之意為意，否則一切政務將窒礙難行。

政治必須以民意為天，民進黨現在就是老二，別再充當老大了，否則台灣民主政治永無寧日，民進黨政府也將備受杯葛。