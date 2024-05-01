針對「公然侮辱罪」的憲法審查，憲法法庭113年憲判字第3號《公然侮辱罪案（一）》判決認為合憲，法界不少人認為應該要廢掉的公然侮辱罪，大法官們認為還是要留著。在現實生活中，公然侮辱罪造成司法程序浪費，及小題大作的亂象，實有所聞。透過違憲審查，或可讓罵人之事回歸民事糾紛處理即可，類同通姦除罪化之道理，不過憲法法庭判決認為合憲但要限縮適用。

憲法法庭認為《刑法》第309條公然侮辱罪合憲，卻在理由說文義範圍應該適度限縮，但實際上就是「文義不明確」才要求廢掉，結果該判決卻說文義不明則限縮適用就好了！

判決理由有二段話，更讓人摸不著頭緒，分別是「縱使是所謂髒話，其意涵及效果亦與社會文化脈絡有關，而難以認定一律必構成侮辱」，以及「除非國家以公權力明定髒話辭典或有法定之侮辱用語認定標準表，否則侮辱性言論之所及範圍，將因欠缺穩定之認定標準，而可能過度擴張、外溢以致涵蓋過廣。」

請問，這兩段判決理由到底是在講什麼？一下說合憲，一下又說未必構成，人民要如何適從呢？告訴人民講髒話未必構成公然侮辱罪，卻又說侮辱性言論欠缺穩定的認定標準，然後結論是合憲，這種判決內容，若用「荒誕」來形容亦不為過。

前一陣子發生的法官墜樓事件，引發法界討論法官的過勞問題，普遍認為法官、檢察官工作量過大，官方似乎準備順勢大加改革，讓法官、檢察官得以減輕業務量，沒想到才過沒幾天，憲法法庭又來增加法官、檢察官的工作，大部分的法官與檢察官們一定非常怒怨。

憲法法庭若將公然侮辱罪違憲除罪化，可省掉多少法官及檢察官的工作量？言猶在耳地一直說「過勞」，但長官馬上忘掉這件事，先表示公然侮辱合憲，又怕表現得太過保守，再附帶解釋應該讓文義範圍適度限縮，請問通案的具體標準何在？

這樣的釋憲結果就是，憲法法庭沒有「幫到忙」，反而「幫倒忙」。以後類似的案子，大家就會主張：「雖然合憲，但是基於文義限縮……」，使得法官、檢察官們就要拚命去研究個案到底是否要限縮適用。換言之，憲法法庭這樣的解釋，不僅沒有解決未來可能發生的問題，卻製造更多的問題。

憲法法庭若解釋合憲維持原來樣貌就罷了，再假裝塞一點自由派的氣息，附帶說要「限縮適用」這類的講法，不僅讓人民搞不清楚說髒話是否構成公然侮辱罪，且更增加基層法官、檢察官更多麻煩而已。（作者為律師）