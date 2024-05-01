立法院司法及法制、交通委員會聯席審查NCC組織法，主委陳耀祥因態度傲慢敷衍，引發在野立委強烈不滿，民眾黨立委林國成、國民黨立委謝龍介甚至氣到拍桌怒吼：「你不要太誇張！」最後聯席會通過臨時提案，譴責陳耀祥並移送監察院。

立院交通委員會3月底就已成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，但NCC一再拒絕提供相關文件；面對立委質疑，陳耀祥則一再迴避說明，語氣輕蔑到與藍白立委發生衝突，引來民進黨立委挺身護航，場面一片混亂。立法院明明就已要求NCC提供相關資料，陳耀祥居然敢扣著不送，視立法院決議如無物，公然藐視國會，情況極為嚴重。

日昨立法院院會通過「電價凍漲決議」，然而台電不予理會，表示仍會維持漲價。國民黨決定反制，凍審經濟部預算。面對陳耀祥蠻橫的鴨霸行為，在野黨立委單單懲治陳耀祥個人是不夠的，畢竟他被罵皮了，早就死豬不怕燙；況且他7月任期將屆，下一站已找好位置，有恃無恐，才如此不把民意殿堂放眼裡。陳耀祥無品無能，領導NCC搞爛台灣媒體生態，在野黨必須拿出魄力，凍審NCC預算和後續的委員人事，讓NCC無法運作，才能給NCC及其背後撐腰的民進黨必要教訓。

仗著過去民進黨在立院有多數席次，綠官囂張跋扈已成習慣，陳耀祥更是其中之最，正如國民黨立委羅智強所言，讓陳耀祥這樣的無恥之徒多留在立院1秒，都是對台灣民主的羞辱。在野黨立委最好早一點把他揈走，別讓陳耀祥待好待滿、順利下莊，他多領一天薪水都會讓納稅人心痛！