英國《經濟學人》（The Economist）近期引述World Values Survey（WVS）分析富裕民主國家的兵役政策與兵源問題，以及年輕人是否願意為國而戰。調查資料顯示，在亞洲富裕民主國家中，台灣年輕人為國家而戰的意願高於南韓、新加坡與日本；所調查國家中，台灣全球排第三、亞洲高居第一。西方煽動戰火，台灣可是有9成不願台海興戰。

幾年前蔡英文擔任民進黨主席時，還曾拋出校正回歸「徵兵制」的想法，當時黨內四大天王之二的游錫、謝長廷還曾經以不能走回頭路勸阻，擔心失去年輕世代的選票。

想不到風水輪流轉，2022年一句「票投民進黨，青年上戰場」的選舉口號，就把民進黨主席蔡英文再度轟下台。美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅公開說「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任」，形同打臉抗中保台的蔡總統。

如果以目前世界烏俄、以哈、台海三大最危險地區來看，這份調查顯示，台灣是唯一上榜者，這是西方國家不敢在兩場戰事上添柴火，卻只敢在沒有爆發戰火的兩岸興風作浪，背後動機實在不單純。

但這項調查倒是洩漏一個殘酷的現實，台灣人以為「台灣有事」，最有可能出兵挺台的美國是倒數第三、日本是倒數第一，這還是調查為自己國家上戰場的數據，而不是為台灣上戰場的數據，準總統賴清德對美國、日本可不能太放心。

兩岸和平是最高原則，紅藍正營造和解潮，賴清德能不三思嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※