立法院藍白陣營聯手通過「電價凍漲決議」，但民進黨政府仍堅持調漲，理由是〈電業法〉規定電價漲價是行政部門的職權。如果這樣的邏輯講得通，為何前年與去年調漲電價，分別豁免用電一千度與七百度以下的小型用戶，這次卻所有用戶都要漲價？顯然，前兩年各有選舉，於是一般家庭用戶不漲；今年沒有選舉，當然就不必在意民眾是否反彈了。

調漲電價的理由是國際燃料價格因為疫情與戰爭飆升，台電必須反映成本。台電是獨占事業，長期的訂價策略必須等於平均成本，這是經濟學，問題是民進黨執政，不管什麼議題，第一考慮就是政治。前兩年何以壓住電價，不反映國際燃料成本？就是擔心影響物價與GDP成長，經濟數據不好看，引發政治效應。民進黨說「電價凍漲案是政治考量」，始作俑者恐怕是他們自己。

攤開台電的發電結構，可以發現七、八成是火力發電，再生能源不到一成，而核電佔百分之七，其中成本最高為再生能源，最低則是核電。再生能源在世界各國的發電成本並不一樣，台電自己發電與外購的成本也相差不小，但不爭的事實是，如果再生能源佔比越來越高，電價當然也會攀升。原本蔡政府預計再生能源佔比要達兩成，還好目前不到一成，否則台電虧本更多。

核電在台灣的發電成本最低，但佔比越來越少，對於電價當然會有影響。經濟部以核能大國法國近年也須調漲電價為例，試圖證明核電未必便宜，殊不知法國在二?二二年，因為河流結冰，影響冷卻系統，與機組老舊之故，實際運作的核電廠只有四成，而必須向鄰國買電，當然電價跟著調漲。也就是說，法國電價調漲，乃因核電用得太少，而非核電比較貴。

電價調整只是民生政策，在台灣卻成了政黨攻防的焦點，原因就出在這些年台灣被撕裂得太嚴重，整個社會被政治力穿透，任何議題都會成為政治惡鬥的工具。蔡政府就要下台，可以不理會「電價凍漲案」，問題是賴政府面對的是朝小野大的國會，如果繼續這麼強硬，恐怕電價調漲將是朝野衝突的開端而已。

電價調漲表面上只是發電成本的問題，其實能源議題是目前朝野分歧的最大隔閡之一。賴清德在競選期間曾暗示不排除緊急使用核電，而對於核三延役，國民黨已經打算修法，顯然這將是他上任以後馬上必須面對的棘手問題。藍白陣營如果接下來跟「電價凍漲案」一樣，合力通過核三延役案，那麼賴政府恐怕無法像蔡政府一樣不理會。

柯文哲事後表示，「電價調漲解釋若有理，民眾黨會同意」，這不管是不是場面話，未來在能源議題上，藍白必須形成共識，一起合作，才能實質影響賴政府的能源政策。（作者為醫師）