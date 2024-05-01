NCC主委陳耀祥在國會再度與民眾黨、國民黨立委互槓，最終委員會通過臨時提案，認為陳耀祥規避監督，應予最嚴厲譴責，並移送監察院。同樣這段時間，國家通訊傳播委員會（NCC）近來因為人事問題，迭遭外部詬病。原訂台經院研四所所長劉柏立出任NCC主委，傳出媒體大亨介入出現轉折；其他NCC委員因為藍綠惡鬥成為箭靶；加上先前NCC部份業務移轉至數位發展部。三箭齊發，讓NCC官箴降到谷底，進退之間窘境畢露，只有「難看」二字形容。

NCC是仿照美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）的舶來品。在美國好好的，但在台灣的政黨環境裡，就像被輻射線照過的「異形」，不管怎麼做都有一半以上的人唱反調。

首先，以NCC劉柏立人事案來講，獨立機關的主委被媒體大老「一言否決」，許多媒體披露此節卻姑隱其名，簡直像哈利波特的「佛地魔」一樣，讓媒體怕到連名字都吞到肚子裡頭去。請問，他，到底是誰？至於，數位時代把「黨政軍禁入媒體條款」奉為神主牌，實則藍綠白三黨都有側翼、網軍、自媒體網紅內容介入新聞編輯室。光天化日下動輒殺人放火，卻堅持把貞節牌坊掛在臉上，何其荒謬？

其次，NCC委員提名時每遭魔考，主要是因為提名前執政黨直接單幹，沒有事先徵詢在野黨意見。NCC設計本為獨立機關，委員地位崇隆，但執政黨把NCC當成是自己地盤，連打個招呼都懶得打，完全沒有緩衝的空間，當然容易失速對撞。

其實，NCC委員提名後、表決前應召開公聽會，容許立委、資深新聞工作者及真正懂新聞自由的專家學家，公開提問及檢視被提名人的適任性，讓顯然過不了關的被提名者自行辭退，或者形成輿論，在表決程序中刷掉重提。藉此檢視過程，將有效避免讓個別政黨的意識形態凌駕維護新聞自由的公益考量。

其實，藍綠都不必得意。在NCC這個獨立機關進行人事角力，就是對於「讀書人」的不尊重。藍綠雙方殺紅了眼，把好不容易找到的學者專家當成是東廠鷹犬，希望「非我族類則去之」，結果就像回力鏢一樣，讓NCC委員含金量愈來愈差，有志於媒體改革的人士視為畏途，反倒便宜了德薄能鮮的倖進之徒。更重要的是，讀書人愈來愈寒心，說真話、幹實事的人只會保持距離，離藍綠愈來愈遠。

最後，NCC的主要職權已經被閹割。對於媒體產業相關的政策、資源分配、補助等事項，全數移撥數位發展部。以前，大家還把你當一回事，當你發紅包、送利多給媒體產業的權柄送交數發部，NCC講話分貝數只會愈來愈小聲。當含金量變小，發糖果的利多又不見了，接著又縮減編制，NCC未來處境只會愈來愈困難。

范仲淹曾云：是進亦憂，退亦憂，然則何時而樂耶？笨蛋，NCC之所以愈來愈弱勢，就是躲在背後的老大哥在「進進退退之間」的上下其手！（作者為銘傳大學廣播電視學系專任副教授兼系主任）