我國自民國53年起開辦「所得分配調查」，這份調查已持續60年，而有關「財富分配統計」遲至民國80年開辦，就此一次，相隔30年，直到日前才公布第二次，可謂得來不易。然而所公布的110年資料呈現的財富差距卻讓人震驚，最富的前20％與最貧的後20％，相差竟然高達66.9倍，跌破所有人的眼鏡。

這裡要先解釋一下所得和財富，所得是指一年之間家庭所獲得的收入，但這收入不含買賣股票、房子所賺取的資本利得，因此分配不均的情況不會太嚴重。反觀財富衡量的是一個時點的家庭資產淨值，股票、房地產皆在其中，隨著股價、房價上揚，擁有不同資產者的財富就會隨著時間而出現很大的變化，因此財富分配不均會嚴重許多。

我們以兩次財富分配統計的時間加以比對，民國80年五等分位所得差距（即前20％與後20％的比值）為4.97倍，110年升至6.15倍，不均的情況有擴大，惟差距還算平穩，但同一期間的財富差距就不一樣了，由16.8倍飆升至66.9倍，不均度遠在所得分配之上。

由此可知，造成財富不均度擴大的原因，除了各業薪資差異日趨兩極，房地產、股票等資產價格的長期飆漲，加以為了購屋以致負債累累恐怕是更重要的原因，我們有以下四點的分析：

第一、現金、存款、股票及共同基金最富與最貧相差39倍：前20％家庭平均每戶持有的現金、存款、股票及共同基金於110年底達2,959萬元，最貧的20％只有75萬元，兩者相差39倍。在五等分位裡，第五分位組（最富，即前20％）所持有的這項金融資產為其餘各組所望塵莫及，第四～第一分位組依序是503萬元、221萬元、103萬元及75萬元，與第五分位組的2,959萬元有天壤之別。

第二、最富者資產淨值中，現金、存款、股票及共同基金占比58％：從各組資產配置可以輕易發現，富者的資產淨值裡最多的就是現金、存款、股票及共同基金，比例高達57.7％，第四分位僅31.8％、第三分位24.4％、第二分位20.9％，常話說人賺錢慢，錢賺錢快，此一資產配置大概可以證實此言不假。

第三、後20％負債累累，平均每戶負債405萬元：家庭財富是指家庭的資產淨值，淨值的意思是資產減負債，負債多的人，資產淨值自然就少，110年底這份統計由高（第五分位）而低（第一分位）的負債依序為233萬元、149萬元、167萬元、148萬元、405萬元，最貧的家庭負債遠遠高於其他較有錢的家庭，何以如此？他們為何舉這麼多債？依主計總處的看法，貸款購屋、借錢投資金融性資產是兩大原因，追根究底，十餘年來房價大漲使得青年人買不起房子，一旦買房子，由於房貸馬上讓自己陷入貧窮應是最大原因。

第四、前20％平均每戶房地產1,480萬元為後20％的6.6倍：110年底前20％（第五分位）富有家庭的房地產達1,480萬元，後20％（第一分位）平均每戶224萬元，兩者相差6.6倍，值得注意的是第一分位的房地產比第二分位的204萬高，從房地產而言，原是最貧的第一分位並非資產最少的，但何以家庭資產淨值會落到只有77萬元？房貸給予的壓力自然是重要原因。

綜上可知，持有金融資產及房地產讓有錢人更有錢，但過度舉債卻讓人陷入貧窮，然而這是一份存量統計，不是長期追蹤的資料（panel data），因此我們無法得知今天落在第一分位者，五年後是否會因為獲得好工作而升至第四分位，也無法判斷最富的第五分位裡的家庭會否因投資失利，於幾年後落至第二分位。但可以明確知道的是，近年房價持續上漲，「房價所得比」已由91年底的4.26倍劇升至去年底的9.97倍，如此大環境，每個購屋青年鮮有不落入第一分位者，影響所及，他們窮其一生都背負房貸壓力，這不只是窮，更是苦。

第一次財富分配統計於81年10月編製完成提報行政院院會時，與會首長熱烈討論，當年行政院長郝柏村指示未來政府應就土地政策、平均地權及因土地取得之財富如何為社會分享等問題審慎研究，也應就如何鼓勵與協助年輕人儲蓄購屋研究可行辦法。回想當年政府對第一次財富分配統計如此看重，準總統賴清德自應更加重視，並在總統就職演說中提出未來的政策方向才是。