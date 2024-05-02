面對電價是否凍張，在多數在野黨提出國會凍漲電價的決議後，行政院仍然不甩立法院外，還通過主計總處「113 年度中央政府總預算追加預算案」，追加歲出1000億元，補助台電虧損。奇怪了！台電公司要調漲電價，到底是因為政策任務還是經營不善，以致虧損要漲電價？

台電副總王振勇說：考慮今年燃料有回跌，再加上行政院追加的1000億元預算，且預估今年虧損可以縮小到100億左右。既然，行政院已經追加了上億元的預算，為什麼還要調漲電價？是因為政治角力而不願意向在野黨低頭認輸？還是，除了政策因素外的其他經營原因？

事實上，台電公司幾乎每一年都編列了30億元的「促進電力開發協助金」來敦親睦鄰，也就是俗稱的「睦鄰工作金」。是不是在民進黨執政的8年裡，台電公司在給經費、給預算、給金流、給關係，獨厚了執政的民進黨，以致在民進黨連任確定後就要台電公司向人民漲電價，好可以再繼續圖利執政的民進黨呢？

換句話說，蔡政府讓民進黨立委在立法院投票反對漲電價、行政院給追加預算補台電公司虧損、經濟部不甩在野黨立委的電價凍漲決議案，表面上是為了讓台電可以永續經營，實際上是為了捍衛執政的民進黨在台電公司睦鄰工作金裡，針對「要經費」、「要預算」、「要金流」、「要關係」等方面的政治利益。

讓人民荷包縮水、挹注民進黨立委、政客的錢袋，這才是民進黨立委、行政院、經濟部，聯手支持台電公司向民眾調漲電價的真正癥結所在。

接下來，在野多數黨立委準備要修電業法，將電價浮動的權力，由「寡佔」的電價審議會收回到「數人頭」的立法院，以阻止民進黨政府讓台電漲人民電價的三管齊下，可以是個不錯的方法，但只能解決台電漲人民電價的政治表層原因。

若在野多數黨立委也能同時下定決心，砍掉台電公司的「睦鄰工作金」，將能夠針對民進黨在掏空台電的「經費」、「預算」、「金流」、「關係」方面，從病根上予以杜絕其政治利益，這才是圖利全台灣老百姓的積極作為。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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