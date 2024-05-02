我們這一生都是圍繞這個「我」字在打轉，我要這樣，我要那樣。這樣，那樣是什麼呢？再看「我」這個字，少了一撇就是個「找」字。所以我們一生都在找這個、找那個。這個、那個又是什麼呢？

各人不同，但大體上離不開財富，就是錢。雖然人有很多不同的東西在找，但如果找到了足夠的錢，大概其他要找的東西，也就八九不離十了。有人說，錢並不能買到健康長壽，但大體上說，財富夠，衣食住行方方面面都比窮苦的人，能有更多健康長壽的機會，這在各國的統計數字中，皆是如此。

事實雖然如此，但也不能確保如此，許多家財萬貫而早死的人，大有人在。就以大家熟知的，蘋果創辦人賈伯斯Steve Jobs來說，2011年10月5日下午三點在美國加州寓所逝世，享年56歲；逝世時留有遺產250億美元，250億美元是多大的錢呢？台灣號稱首富的名企業家郭台銘財產75億美元，尚不及賈伯斯的三分之一。所以賈伯斯應該算得上是很有錢的人，但鉅額財富並不能使他多幾年壽命。

以我王老先生來說，我有兩戶房產，了不起新台幣二、三千萬吧！但我已活了86年，足足比賈伯斯多了30年，賈伯斯如有知，一定對我羨慕有加。可見得「我」字少了一撇的「找」字，不一定只是去找錢，可能還有比錢更重要的東西，那就是愛。

有愛可以走遍天下，我和妻子創辦了六個慈善基金會，一生捐款早已超過新台幣一億多元，如果捐款皆買房地產，現在應該有三、四億元了。如果我們沒有捐款獻愛心，現在財產多了幾億元，那又怎樣呢？「我」字少了一撇的「找」字，如果大家都去找「愛」，你的一生都會像走在花園裡一樣的快樂。

賈伯斯遺產250億美元，七次登上美國《時代雜誌》的封面人物，這在世界上恐怕找不到第二人！但賈伯斯自己的感受是什麼呢？他最後躺在病床上時說：我在商界中達到了成功的巔峰，在別人看來我是成功的縮影。但是除了工作，我沒有什麼快樂，最後財富只是我習以為常的生活習慣。世人對我的恭維及財富，在即將到來的死亡面前變得蒼白，變得毫無意義。

賈伯斯的遺孀勞倫（Laurene Powell Jobs）說，她要將賈伯斯留下的250億美元全部捐作公益之用。她說累積如此大量財富是不對的，這筆遺產相當數百萬貧民百姓財產的總和，一人擁有是不公平的，對社會來說也是危險的。她說：我繼承了我丈夫的財產，但我沒有興趣累積財富，我已經活得很好了，這筆財產將在我這裡結束。真是了不起，賈伯斯如果生前就能這樣做，他在世人的心目中，在自己的腦海裡，那又將是何等光景呢？「我」字少了一撇變成「找」字，他找到的是絕對讓自己喜樂在地上及天上，上帝會說：孩子！你做得很好，快來享受這天堂之福吧！

我和妻子蘇老師今年都86歲了，我攝護腺癌已六年，蘇老師失智，我們的日子應該不多了，廣傳愛心是我們心中最重要的工作。我很希望能有機會去鼓勵很多類似賈伯斯的人，想通「人去愛留」的偉大理念，去做許多偉大的愛心工作，使眾多的人受益，更使自己生前死後，都能走在花園裡。

我絕不會遊說他們捐錢給我們的基金會，我會鼓勵他們自己成立慈善基金會行公益，當然如果他們願意跟我們合作，那更是榮幸。

現在不少富有的企業家，他們都有成立慈善基金會，但很多只是光宗耀祖，希獲社會美譽，形式多於實質的愛心慈善工作。我希望有能力的人，都能像曾是世界首富的比爾蓋茲，他在大學演講時曾說：「我要與貧窮的人分享我的財富。」而來自敘利亞阿拉伯人移民的賈伯斯，他也有句名言：「如果你只想快走，獨行！但如果你想走遠，一起走吧！不要教育孩子致富，教育他們快樂。」

各位好朋友，「人生自古誰無死，留取愛心照人間」，讓我們一起快快樂樂行大愛吧！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※