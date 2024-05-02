再過不到20天，舊內閣就要交棒，行政院趕在此刻通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，送給全國村里長一個大紅包。只是中央出手請客，經費卻要地方埋單，在野黨質疑內政部長林右昌卸任前撒幣，是為了民進黨2026地方選舉綁樁。

此次修法三大對象，包含地方民代、村里長、原住民區域，除了增發村里長1.5個月「春節慰勞金」，也調整議員助理補助費總額及聘用人數及「為民服務費」，預算總計16.74億元，其中村里長增加5.8億元，相關經費由地方負擔，部分財政困難縣市由中央補貼。

村里長是基層服務的第一線，加發春節慰勞金無可厚非，過去地方有類似聲音，因屬中央法規，地方無從置喙，台北市長蔣萬安去年7月允諾向中央反映，中央一直靜悄悄，卻直到林右昌出席三重宮廟活動，才突然拋出「好消息」。

林右昌的動作不令人意外，這幾個月他勤跑雙北基層，就被外界解讀有意挑戰百里侯。但林未留任新內閣團隊，傳出520後換跑道擔任民進黨祕書長，未來首選就是挑戰2026選舉，行政院跟進林右昌的宣布通過地方利多法案，自然是瓜田李下，有其選舉考量。

中央請客贏了面子，經費卻要地方政府從口袋掏錢，內政部次長吳容輝也說，與縣市政府座談時，地方政府都同意調整，「但要出錢時都打問號」，顯然中央趕鴨子上架拚政績，硬把錢坑爛攤丟給地方。

林右昌說，修法沒有政治考量，卻趕在走人前修法，看準的就是沒人敢唱反調擋人財路，民進黨真是選舉天才！